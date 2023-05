144 Kinder in fünf oder sechs Klassen?

Die Leiter der neuen Gesamtschule wünschen sich die größere Lösung.

Wermelskirchen. Das kommissarische Leitungs-Team der neu gegründeten Gesamtschule in Wermelskirchen weiß noch nicht, ob sie die 144 Schülerinnen und Schüler in fünf oder sechs Klassen unterbringen muss. Die Entscheidung der Bezirksregierung Köln stehe noch aus. Das erfuhren am Dienstag die Mitglieder des Schulausschusses. Der kommissarische Schulleiter Torsten vom Stein und seine Stellvertreterin Joanna Licht hoffen jedoch sehr, dass grünes Licht für die Vierzügigkeit plus zwei Mehrklassen für den Schulstart gegeben wird.

Vorbereitet ist die Stadt Wermelskirchen auf jeden Fall auf die sechs Klassen. Die 144 neu ankommenden Schülerinnen und Schüler werden im Gebäude D auf dem Gelände der Sekundarschule am Weyersbusch untergebracht. „Wir stecken voll in den Vorbereitungen“, sagt Torsten vom Stein. „Und sind in ständigen Gesprächen mit der Sekundarschule sowie dem Schulträger.“ In den kommenden Wochen würden die Einstellungsgespräche mit den Lehrerinnen und Lehrern laufen, in der Schule werde IT eingerichtet, eine Stundenplantafel werde erstellt sowie Termine festgelegt.

Noch wird mit Hochdruck im Gebäude gearbeitet. Alte Klassenwände werden entfernt, damit alle Klassen mit einem Differenzierungsraum ausgestattet werden, Lehrerzimmer und Sekretariatsräume werden eingerichtet, die Bücherei, ein Zimmer für die Schulsozialarbeit, der schulpsychologische Dienst, ein Kunst- und ein Musikraum sowie ein Fachraum „Deutsch als Zweitsprache“ entstehen. Die Wasserschäden im Gebäudeteil D seien inzwischen ganz behoben.

„Alle anderen Räume wie Mensa und Fachräume werden gemeinsam und in Absprache mit der Sekundarschule genutzt“, sagt Schulamtsleiter Andreas Voß. „Physik- und Chemieräume sind jetzt so ausgestattet, dass sie vollumfänglich genutzt werden können.“ Die Grundschule Ost werde im IV. Quartal während des Schulbetriebs abgerissen. „Es wird die Schülerinnen und Schüler kaum beinträchtigen, da nur die Baukörper abgerissen werden und das Recycling nicht vor Ort stattfindet.“

Der Schulausschuss-Vorsitzende Jochen Bilstein (SPD) erntete im Ausschuss böse Kritik von Dr. Bernhard Meiski (CDU) als er noch einen Antrag in den Schulausschuss einbringen wollte. Das gehe überhaupt nicht, das sei nicht der richtige Weg, er komme damit zu spät.

Jochen Bilstein wollte damit den Weg für eine Sechszügigkeit der neu gegründeten Schule beschleunigen. „Damit im Falle einer Genehmigung der Sechszügigkeit durch die Bezirksregierung die Bauverwaltung der Stadt rechtzeitig die Aus- und Neubaumaßnahmen, die bis zum Beginn der Oberstufe erfolgt sein müssen, planen und ausschreiben kann, ist ein Ratsbeschluss vor er Sommerpause erforderlich“, sagt er. „Auch müssen die erforderlichen Mehrausgaben im Rahmen der Haushaltsplanung berücksichtigt werden.“

Ausgehend von den Daten, die biregio und die Verwaltung erhoben haben, sei für die kommenden Jahre jährlich mit zwischen 145 und 170 Gesamtschülern zu rechnen. Dabei seinen noch nicht die Kinder berücksichtigt, die nach der Erprobungsstufe das Gymnasium verlassen. Alle Fraktionen hatten sich im letzten Schulausschuss dafür ausgesprochen, dass kein Wermelskirchener Kind in einer anderen Stadt beschult werden müsse. Stefan Janosi, Fraktionssprecher von Bündnis 90/Die Grünen, hatte schon in seiner Anfrage deutlich gemacht, dass die Grünen die Sechszügigkeit der Gesamtschule befürworten.

Thorsten Schmalt (CDU) betont, dass der künftige Sportunterricht der Schule bedacht werden müsse. „Eine Sechszügigkeit ist mit den Kapazitäten der Schubert-Halle nicht zu realisieren.“ Schulleiter und Sportlehrer Torsten vom Stein sagt, dass das Schwimmbad, das Do Jo des Judoclubs und ein Mehrzweckfeld mit einer mögliche offenen Hallenkonstruktion für den Unterricht in Frage kämen.

Schulfest

Die neugegründete Gesamtschule will erst einmal in den Unterricht nach den Sommerferien einsteigen – ein Schulfest soll es 100 Tage nach Schulbeginn geben. „Wir planen ein solches für den November“, sagt der kommissarische Schulleiter Torsten vom Stein. „Näheres geben wir noch bekannt.“

Kommentar von Susanne Koch: Schule kostet Geld

+ susanne.koch@rga.de © Christian Beier

Wermelskirchen wird in den kommenden Jahren Geld für Schulen investieren müssen, wenn die Stadt eine sechszügige Gesamtschule plant und auch von der Bezirksregierung genehmigt bekommt. Neben dem Ausbau und der Erweiterung für die Gesamtschule kommen nämlich auch noch die Um- und teilweise Neubauten für die Offenen Ganztage an den Grundschulen dazu. Die Eltern bekommen ab 2026 einen Rechtsanspruch darauf.

Will Wermelskirchen alle Schülerinnen und Schüler, deren Eltern das wünschen, an der neu gegründeten Gesamtschule aufnehmen, dann bleibt der Stadt nichts anderes übrig. Schon in diesem Schuljahr braucht die Stadt zwei Mehrklassen neben der bisher genehmigten Vierzügigkeit, um (fast) alle Wermelskirchener aufzunehmen. Das Gymnasium ist von solchen Überlegungen in keiner Weise betroffen.

Gesamtschule und Gymnasium sollten nicht in Konkurrenz zueinander stehen.