141 Absolventen feiern ihren Abschluss

Strahlende Gesichter an der Kattwinkelstraße: Diese Absolventen des Bergischen Berufskollegs in Wermelskirchen haben den Abschluss in der Tasche.

Große Feier im Berufskolleg. Deborah Anders dankt Kollegium.

Von Timo Sieg

Wermelskirchen. Über Musik-Boxen läuft Pop-Musik; auf dem Schulhof stehen Stühle und Stehtische unter Pavillons; leichter Wind und Sekt sorgen für Abkühlung bei sommerlichen 26 Grad. Die Sonne strahlte nicht nur auf die Abschlussfeier des Bergischen Berufskollegs in Wermelskirchen, sondern auch allen 500 Anwesenden „aus dem Herzen“, wie Thilo Mücher in seiner Rede feststellte. Er ist Schulleiter des Standorts Wermelskirchen in der Kattwinkelstraße, wo unlängst 141 Absolventen ihren Abschluss feierten.

Die meisten warfen sich in hübsche Kleider und schicke Anzüge, manche setzten aber auch auf Straßenschuhe und ein lockeres Shirt. Es war eine Gelegenheit für Verabschiedungen und Erinnerungsfotos; oder um den Eltern den Klassenkameraden vorzustellen, „der mich zwei Jahre lang durch Mathe gebracht hat“.

„Jetzt sind wir einfach total happy, dass es alle geschafft haben.“

Die Absolventen, ihre Lehrer und ihre Familien hörten, wie Mücher den Abschlussjahrgang für seine Leistungen lobte und auf seinen weiteren Weg verabschiedete. Die Lockerheit litt unter diesem großen Tag nicht. So beobachtete der Schulleiter, die Absolventen sähen alle aus, als hätten sie nach der Prüfungsphase endlich wieder genug Schlaf bekommen. Auf der anderen Seite gab sich Schülersprecherin Deborah Anders in Richtung aller Lehrer anschließend „heilfroh, dass Sie alle überlebt haben“.

Sie erinnerte an die Freundschaften, den Zusammenhalt unter ihren Mitschülern und gemeinsame Runden Minigolf. Die 38-Jährige sprach im Namen aller Schüler einen großen Dank an das Kollegium aus „für Ihre Zeit, Ihre Nerven und dafür, dass Sie immer für uns da waren – das ist nicht selbstverständlich“.

Anders ließ aber auch die Hindernisse der vergangenen Jahre durch die Corona-Pandemie nicht unerwähnt. Darauf ging sie anschließend im Gespräch genauer ein: „Es war echt hart und komisch, sich durch die Masken und Homeschooling lange nicht richtig zu sehen. Jetzt sind wir einfach total happy, dass es alle geschafft haben.“ Anders hat den Abschluss zur Kinderpflegerin gemacht und wird nun in die praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin gehen.

Eine vielfältige Palette an Abschlüssen wurde an diesem Tag in Wermelskirchen verliehen. Das Berufskolleg bietet Möglichkeiten für Hauptschulabschlüsse, allgemeine Hochschulreife und internationale Förderklassen. Inhaltlich waren von Metalltechnik über Verwaltung bis hin zu Gesundheit und Sozialem einige Bereiche vertreten.

Außerdem erhielten zehn Schüler Fremdsprachenzertifikate in Englisch, Französisch, Niederländisch oder Spanisch. Fünf weitere bekamen das hart erarbeitete Cambridge-Zertifikat, nützlich für englischsprachige Studiengänge oder Auslandsaufenthalte. Schulleiter Mücher zeigte sich in seiner Rede begeistert über den „bunten Haufen an Talenten und Fähigkeiten“.

Zwischen Reden, Zertifikaten und Ehrungen für die Jahrgangsbesten lieferte die Schulband mit „Chasing the Sun“ von Billy Talent und „Viva la Vida“ von Coldplay die inhaltlich passende Abwechslung.

Schulleiter Mücher drückt Wünsche für die Zukunft aus

Für ihre Zukunft wurde den Schülern von den Rednern auch Ratschläge mit auf den Weg gegeben. Schulleiter Mücher wünschte ihnen etwa „große Träume, gefüllte Portemonnaies und ein Leben voller Humor“.