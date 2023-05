13 Werke sind in „Markt 9“ zu sehen

Mit drei Jahren Verspätung zeigt der Kunstverein „Inspiration Lansyer“.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Die Werke haben eine lange Reise hinter sich. Vor drei Jahren entstanden die Bilder in den Stuben der heimischen Künstler: Gudrun Anger, Michael Dangel, Margret Langen. Das sind nur drei der 13 kreative Köpfe aus Wermelskirchen, die ihre Bilder anschließend dem Kunstverein übergaben. Als der allerdings seine Galerietüren öffnen wollte, kam ihm die Corona-Pandemie dazwischen. Eine Online-Ausstellung der Werke tröstete Kunstliebhaber über die Absage der Ausstellung hinweg. Im vergangenen Jahr verpackte Marie-Louise Lichtenberg die Leinwände und Rahmen dann bruchsicher, um sie mit in die französische Partnerstadt Loches zu nehmen. Im Geburtshaus des Malers Emmanuel Lansyer fanden sie zum ersten Mal einen Platz an Ausstellungswänden. „Das war ein großer Erfolg“, erinnert die Kuratorin. Eine ganze Weile später machte sie sich erneut auf den Weg nach Loches, um die Bilder wieder nach Wermelskirchen zu holen. Drei Jahre nach der geplanten Ausstellung sind sie nun zurück im Bergischen: 13 Kunstwerke, inspiriert von Maler Emmanuel Lansyer.

Nach ihrer langen Reise werden sie zum ersten Mal in der Galerie „Markt 9“ gezeigt – pünktlich zum anstehenden Besuch der Freunde aus Loches über Christi Himmelfahrt. Bis zum 28. Mai sind die Werke zu sehen und mit ihnen ein besonderer Beitrag zur deutsch-französischen Freundschaft.

Ihr Lebengefährte saß dafür samt Smartphone Modell

Die Künstler haben sich ganz unterschiedlich von Lansyer inspirieren lassen. Roswitha Geisler hat Lansyers Portrait „José Maria de Hérédia“ neu interpretiert – ihr Lebensgefährte saß dafür samt Smartphone Modell. Margret Langen hatte das Bild „Trois femmes á la fontaine“ vor Augen, als sie sich an die Leinwand setzte. Andere Künstler haben vor allem die besondere Atmosphäre aufgegriffen, die der französische Künstler seinen Werken verlieh – stimmungsvoll statt detailgetreu malte er Landschaften. Erika Kinder hat sich diese Atmosphäre geliehen und die „Diederichskapelle“ gemalt. Diethart Spieckermann hat das Eifgental in ein ähnliches Licht getaucht. Und Michael Dangel hat die Wupperauen dank Computergrafik und Druckverfahren in ein ungewöhnliches Gewand gehüllt: Den hochwertigen Ausdruck hat er mit Krakelierlack behandelt, um eine Rissstruktur zu erzielen. „Ein Hinweis auf den Alterungsprozess historischer Bilder und eine Hommage an Lansyer“, sagt Dangel. Wieder andere Künstler haben das Thema ganz anders interpretiert und zeigen Bilder von bedeutenden Gebäuden im Leben des Künstlers oder ganz abstrakte Werke.

Dazu gesellt sich eine digitale Installation – die dank Fördergeldern möglich geworden ist. Michael Dangel erlaubt mit Beamer und Projektionsfläche einen modernen Blick auf den französischen Künstler, dessen Werke und die Ausstellung.

Die Ausstellung ist am 14., 21. und 28 Mai jeweils von 15 bis 18 Uhr zu sehen. Am 20. Mai findet um 11 Uhr ein Sektempfang mit den französischen Freunden statt.