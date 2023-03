L 101: Letzter Abschnitt wird saniert

„Nachdem die Arbeiten in den ersten beiden Bauabschnitten wie berichtet zwischen Stumpf und Habenichts im letzten Jahr deutlich zügiger als erwartet durchgeführt werden konnten, beginnen die Arbeiten im dritten und letzten Abschnitt zwischen Habenichts und Dreibäumen voraussichtlich am 17. April“, kündigt Rainer Herzig, Sprecher von Straßen NRW. Der Landesbetrieb beginne mit der Sanierung der L 101 in Habenichts und setze die Arbeiten bis Dreibäumen fort. Die Straße sei im jeweiligen Bauabschnitt gesperrt. Anlieger könnten ihre Grundstücke aber erreichen. Für Polizei und Rettungsdienste die Durchfahrt jederzeit gewährleistet. Umleitungen (U5/U6) seien ausgeschildert. Die Arbeiten an der Landesstraße 101 würden voraussichtlich sechs Wochen dauern. -acs-