1000 Gäste feierten im Freibad

Cat Ballou und Lupo bieten bei „Sommer, Sonne, Karneval“ im Freibad Dabringhausen umjubelte Auftritte.

Wermelskirchen. Nach einer vor allem wegen des schlechten Wetters missratenen Saison für das Freibad Dabringhausen herrschte am letzten geöffneten Wochenende doch noch einmal Hochbetrieb im Waldbad an der Linnefe. Grund war nach der erfolgreichen Premiere 2022 die zweite Auflage von „Sommer, Sonne, Karneval“ – organisiert vom Festausschuss Dabringhausen. Der blickt im Jahr des Stadtjubiläums, in dem sich die Verleihung der Stadtrechte an Wermelskirchen zum 150. Mal jährt, auf sein 25-jähriges Bestehen zurück. „Diese beiden Jubiläen waren für uns Grund genug, einen großen Wurf zu wagen, um das gebührend zu feiern“, sagte Wolfgang Schumacher, Vorsitzender des Festausschusses, im Gespräch mit unserer Redaktion. Dass dieser Wurf gelungen war, stand bereits vor Veranstaltungsbeginn fest. Denn bereits im Vorfeld von „Sommer, Sonne, Karneval“ konnte der Festausschuss vermelden: „Es wird keine Abendkasse geben, wir sind ausverkauft.“

Auf 1000 Besucher hatten sich der Festausschuss Dabringhausen sowie die Freibad-Betreiber vom Schwimm- und Förderverein Freibad Dabringhausen verständigt. „Selbst wenn aufgrund der großen Flächen auf den Liegewiesen theoretisch mehr Besucher möglich gewesen wären, haben wir uns diese Obergrenze gesteckt. Es sollte ja schließlich für alle übersichtlich bleiben, die Infrastruktur nicht überlastet werden und jeder Besucher gut das Geschehen auf der Bühne verfolgen können“, berichtete Wolfgang Schumacher.

Einen gewichtigen Grund für die stattliche Besucherzahl bei „Sommer, Sonne, Karneval“ dürfte die Verpflichtung der Kölsch-Rock-Band Cat Ballou gewesen sein, mit der der Festausschuss eine namhafte Formation aus der Musik- und Karnevalsszene der Domstadt in das närrischste Dorf von Wermelskirchen nach Dabringhausen holte. Das Quintett sind Oliver Niesen (Gesang, Gitarre), Dominik Schönenborn (Keyboard), Hannes Feder (Schlagzeug), Yannick Richter (Gitarre) und Kevin Wittwer (Bass). Die Cat-Ballou-Musiker sorgten mit einem einstündigen Auftritt für einen von den Besuchern umjubelten Einstand in den „Sommer, Sonne, Karneval“-Abend.

Das Publikum, das sich mit Regenjacken und -capes gegen das regnerische Wetter gewappnet hatte, erwies sich bei den Cat-Ballou-Hits wie „Et jitt kei wood“, „Hück steiht de Welt still“ oder auch dem Hochdeutsch gehaltenen „Lass uns nicht gehen“ als textsicher, sang lautstark mit und griff mit den Händen klatschend den Rhythmus der Musik auf.

Die Musiker von Cat Ballou, die kurz vor ihrem Open-Air-Konzert im Kölner Tanzbrunnen im September stehen, feierten ihrerseits das begeisterte Publikum, zeigten keinerlei Allüren, die Dabringhausen als Provinz hätten dastehen lassen. „Ihr seid ein tolles Publikum“, lobte Oliver Niesen und forderte die Besucher immer wieder erfolgreich zum Mitsingen auf – das Lächeln auf den Gesichtern der Musiker angesichts des ihnen entgegenschallenden Chorgesangs zeugte von Freude und Dankbarkeit.

Lupo hat sich wie Cat Ballou aus einer Schulband entwickelt

Dass das Publikum nicht schon beim Cat-Ballou-Auftritt alles „Pulver“ verschossen hatte, zeigte sich dann deutlich beim Auftritt der Gruppe Lupo, die sich genauso wie Cat Ballou aus einer Schulband entwickelt hat und sich mit dem Einsatz Ukulele, Posaune sowie Geige neben der üblichen Instrumentierung einer Rockformation ein Alleinstellungsmerkmal im Reigen der kölschen Mundart-Combos geschaffen hat. Dass die Dabringhauser die Kölner Lebensart schätzen und ihr Dorf mindestens genauso lieben, wie die Kölner ihre Domstadt, ließ sich am feierfreudigen Publikum, das den Lupo-Auftritt begeistert genoss, deutlich erkennen.

Mit ihren pinkfarbenen Perücken, womit sie zu den wenigen verkleideten „Sommer, Sonne, Karneval“-Fans zählten, waren zwei Besucherinnen im Publikum kaum zu übersehen. „Wir sind die lustigsten Schwestern aus Hückeswagen und sind nach Dabringhausen gekommen, weil wir Party machen wollen und immer Lust auf Karnevalsmusik haben“, sagte das Damenduo, das sich mit gut gelauntem Lachen als „Hanni und Nanni“ vorstellte und genauso wie die anderen Besucher auch nach den Liveauftritten zur Musik von DJ Jona (Jonathan Gonzalez) weitertanzte.

„Die Dabringhauser sind halt nicht wetterscheu. Die Stimmung heute Abend ist der Knaller. Wir sind mega zufrieden“, bilanzierte Wolfgang Schumacher. Klasse sei auch, dass alle Besucher trotz des zwischenzeitlichen Regenschauers geblieben seien. „Wir haben heute ein Highlight rausgehauen und sind dankbar, dass uns die Aktiven vom Freibad uns das ermöglichen“, stellte der Festausschuss-Vorsitzende fest und blickte aus: „Wir machen auch 2024 wieder ‚Sommer, Sonne, Karneval‘.“

Ein kleiner Schreckmoment

Einen Schreckmoment erlebten die Aktiven vom Festausschuss zu späterer Stunde bei „Sommer, Sonne, Karneval“. Sie hatten am Getränkewagen eine Box aufgestellt, um Spenden für das Freibad Dabringhausen zu sammeln. Und dann war diese Box plötzlich verschwunden. Eine Durchsage von der Bühne klärte den Schreckmoment allerdings schnell auf: Die Box war nicht gestohlen, sondern lediglich von einem der Aktiven weggeschlossen worden, wie Lucie Schumacher vom Festausschuss auf Nachfrage unserer Redaktion erklärte.

Kommentar von Susanne Koch: Dem Regen trotzen

Dass die Dabringhauser, aber auch viele Menschen aus dem Umland feiern können, das bewiesen sie am Samstagabend wieder im Freibad im Linnefetal. Es zeigt, wie wichtig ihnen das Bad geworden ist, auch wenn der Regen die Saison kaputtgemacht hat und der Betreiberverein nicht an sein Ziel von 20.000 Besucher in dieser Saison herangekommen ist. Aber Ändern können wir das Wetter nicht. Und der Natur, vor allem den Bäumen tut der Regen gut.

Da bleibt nur für die kommenden Sommerferien, dann wenn das Freibad geöffnet hat, eine Mischkalkulation aufzumachen. Mal klappt es mit dem Super-Sommer-Wetter, das nächste Jahr wieder nicht.

Dominik Roenneke und sein Team vom Betreiberverein wissen das. Sie stellen sich auf die realistischen Begebenheiten ein. Und das hoffentlich – für alle kleinen und großen Schwimmerinnen und Schwimmer – noch sehr lange.