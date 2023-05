1000 Besucher bei Classic meets Pop

Auch die vierte Auflage mit über 160 Musikern in der Dabringhausener Mehrzweckhalle war ein Erfolg.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Wermelskirchen. Nur noch vereinzelt sind in der Mehrzweckhalle in Dabringhausen Sitzplätze frei – und das an beiden Abenden der vierten Auflage des Mega-Events „Classic Meets Pop“ am Freitag- und Samstagabend. Keine Frage, das Konzert mit rund 160 Musikern aus vier Ensembles ist bei den Menschen auch fünf Jahre nach der letzten Veranstaltung sehr beliebt.

Für Mechthild Otto vor dem gentschen Felde, Vorsitzende des Sinfonieorchesters, ist eine Wiederholung des bombastischen Konzerts durchaus im Bereich des Möglichen: „Während der Vorbereitung, in der akuten Probenphase, sagen wir immer: Nie wieder! Aber das Gefühl während der Aufführung ist schon immer ein ganz besonderes.“ Dafür sorgen auch die ausgewählten Musikstücke, die zu den absoluten Klassikern zählen. Wie sagt es Moderator Matthias Bongard, im schicken blauglänzenden Anzug, nach der Pause: „Manche Stücke muss man nicht ankündigen.“ Da haben das Blasorchester Dabringhausen, das Sinfonieorchester und der Projektchor mit Unterstützung von „get together“ aus Solingen gerade die „Ode an die Freude“ aus der 9. Symphonie intoniert.

Zu anderen Stücken hat er mehr zu erzählen. Etwa zu Marc Cohens Hit von 1991 „Walking In Memphis“. Da kommt der langjährige Radio-Moderator durch, denn er erzählt launig über Marc Cohens Lebensgeschichte und wie es zu diesem Hit gekommen ist.

Die Mischung, die auf die Bühne gebracht wird, ist vielfältig. Da kommt „Also sprach Zarathustra“ von Richard Strauss als Opener zum Einsatz, während später Lieder von Lady Gaga („Shallow“), Robbie Williams („Angels“) oder Whitney Houston („One Moment In Time“) erklingen. Aus dem Bereich der Filmmusik gibt es ein James-Bond-Medley zu hören.

Joachim Bayer ist Dabringhauser. Er ist mit seiner Frau schon zum dritten Mal bei „Classic Meets Pop“. „Mich hat immer schon absolut positiv überrascht, wie gleichbleibend hoch das Niveau auf der Bühne ist. Es ist großartig, was die Musikerinnen und Musiker hier auf die Beine stellen“, findet er. Besonders beeindruckend ist für ihn, wie die Dirigenten Hamed Garschi und Peter Wuttke zusammen mit Chorleiterin Stephanie Schüler die riesige Zahl an Musikern unter einen Hut bekämen. „Das ist sicherlich alles andere als einfach und eine großartige Leistung“, sagt er anerkennend. Für ihn sei eines klar: „Auch wenn kein Mensch soweit in die Zukunft planen kann, wenn es in vier Jahren eine fünfte Auflage gibt, werden wir wiederkommen“, sagt er.

Moderator erfreut der hohe Anspruch

Das sieht auch Moderator Bongard so. „Ich habe die Ehre, dieses Riesenevent moderieren zu dürfen“, sagt der Sauerländer. Und ergänzt: „Mir macht es regelmäßig eine große Freude, weil hier Amateure, ohne das despektierlich klingen lassen zu wollen, einen enorm hohen Anspruch umsetzen wollen, und das auch schaffen.“

Außerdem sei es beeindruckend, dass zu beiden Aufführungen jeweils rund 1000 Menschen kommen würden. „Und dass die Musikerinnen und Musiker es schaffen, auch am zweiten Abend die Spannung zu halten – das ist auch nicht selbstverständlich“, meint er.

Er freue sich immer besonders auf die zweite Zugabe am Konzertabend. „Das ist ‚Pomp And Circumstance‘ von Edward Elgar. Das pfeife ich noch am nächsten Morgen beim Frühstück mit“, sagt Bongard lachend.

Und dürfte damit wohl keineswegs der einzige der etwa 2000 Besucher von „Classic Meets Pop IV“ sein.

Musiker

Die beiden Dirigenten Hamed Garschi und Peter Wuttke sorgten dafür, dass die rund 160 Musiker des Sinfonieorchesters Wermelskirchen, des Blasorchesters, der Band Jokebox und des Classic-Meets-Pop-Projektchors mit dem Chor „get together“ Solingen gemeinsam erklingen.

