Sommerfest im Haus der Begegnung: 100 Senioren feiern gut gelaunt

Passend zum diesjährigen Motto „Unser Bergisches Land“ gab es eine Lesung in bergischer Mundart

Von Theresa Szorek

Wermelskirchen. „Tausend rote, tausend gelbe, alle wünschen dir dasselbe. Was mein Mund nicht sagen kann, sagen Tulpen aus Amsterdam“, hört man es schon von weitem über die Schillerstraße schallen. Im Haus der Begegnung in Wermelskirchen findet das Sommerfest statt. Die Stimmung ist fast noch besser als das Wetter. Bei sonnigen Temperaturen haben sich an die hundert gut gelaunte Seniorinnen und Senioren im Park rund um die denkmalgeschützte Villa versammelt. Für die musikalische Untermalung, die „Tulpen aus Amsterdam“ sorgt Manfred Janzen, der das Haus der Begegnung oft als Musiker unterstützt.

„Jetzt will ich aber was sehen!“, ruft Janzen und stimmt das nächste Lied auf dem Keyboard an. Das lassen sich die Gäste nicht zwei Mal sagen. Zu Tanzmusik und Schlagern aus den 60er und 70er Jahren können viele die Texte auswendig mitsingen, einige schwingen sogar das Tanzbein. Der Hobbymusiker kennt viele Besucher gut, alle vier Wochen spielt er beim Tanzcafé. Als er eine kleine Verschnaufpause braucht, wird er am Mikrofon von Ernst Köser abgelöst.

Der bekennende Dhünner liest eigene Texte aus seiner Sammlung vor – selbstverständlich in bergischer Mundart. „Ich kann ja nichts anderes“, lacht er. Die kurzen Gedichte und Geschichten hat er in den letzten Jahrzehnten geschrieben. Manche davon sind über 30 Jahre alt. „Ich habe über alles geschrieben, was mir so in den Weg kam“, erzählt Köser. Zum Sommerfest handeln viele der Texte von der Heimat, oft mit einem Augenzwinkern, humoristisch verpackt. Beim Publikum kommen die Erzählungen wunderbar an. Im Park wird es für ein paar Minuten ganz still, Kösers Zuhörer hängen ihm an den Lippen – um dann herzlich zu lachen, wenn eine auf Dhünnsch formulierte Pointe kommt.

30 bis 40 Ehrenamtliche haben kräftig mit angepackt

Das Sommerfest steht in diesem Jahr unter dem Motto „Unser Bergisches Land“. Sonja Raschkowski und Nadine Theißen, hauptamtliche Mitarbeiterinnen im Haus der Begegnung, haben das Fest organisiert. Unterstützt werden sie dabei von 30 bis 40 ehrenamtlichen Helfern, die kräftig mitangepackt haben. „Ohne die vielen Ehrenamtlichen wäre das alles gar nicht möglich gewesen“, sagt Sonja Raschkowski. „Wir haben heute viele Gruppenleiter dabei, aber auch andere Leute, die gesehen haben, dass es etwas zu tun gibt.“ Während das Sommerfest im vergangenen Jahr unter dem Motto „Nordsee“ stand, gibt es heute vor allem bergische Köstlichkeiten zu entdecken: Neben Würstchen und Reibekuchen sind auch Waffeln und Schmalzbrote im Angebot.

Wer in Sachen Bergische Kaffeetafel noch ein bisschen Nachhilfe braucht, findet gleich neben der Tanzfläche einen liebevoll gestalteten Tisch, der mit authentischem Geschirr, Apfelkraut und Leberwurst und einem Aushang ausgestattet ist, der erklärt, was es mit der Spezialität auf sich hat.

Gleich daneben steht ein Aufsteller, der Bilder von traditionellen bergischen Fachwerkhäuschen zeigt. Ganz nach dem Motto „Unser Bergisches Land“.

Zu Gast war der Kindergarten „Wunderwelt“ vom Deutschen Roten Kreuz. In alter Tradition haben die Kinder drei Lieder vorgetragen. Auch Bürgermeisterin Marion Lück kam vorbei und hielt eine kurze Rede. Mit von der Partie war auch der neue Einrichtungsleiter vom Haus Vogelsang, David Geraedts, der sich vorstellte. Er ist seit dem 1. Juli im Amt. „Viele der Gäste des Sommerfests kennen sich aus den Gruppen im Haus der Begegnung“, erzählt Sonja Raschkowski. „Andere kommen nur zum Sommerfest.“

Haus der Begegnung bietet ein gutes Programm

Im Haus der Begegnung können neue Kontakte geknüpft, kann Freizeit gemeinsam gestaltet werden. Auf dem Programm stehen regelmäßig musikalische Angebote und Tanz, gemeinsames Kaffeetrinken und Gesprächskreise. Außerdem werden Ganz- und Halbtagesfahrten und mehrtägige Reisen angeboten. Aber auch sportlich aktive Seniorinnen und Senioren können auf ihre Kosten kommen, zum Beispiel beim Tischtennis oder beim Indoor-Cycling. „Das macht wirklich Spaß, vor allem, wenn flotte Musik läuft“, berichtet eine Kursteilnehmerin. Aber jetzt wird erst einmal geschunkelt – zu „Tulpen aus Amsterdam“.