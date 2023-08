100 neue Schilder sorgen für Klarheit an der Große n Dhünn

Zum Schutz von Wasser und Wildtieren gibt es so einiges, was an der großen Große Dhünn-Talsperre nicht erlaubt ist. Deshalb gibt es jetzt neue Schilder.

Von Frihtjof Bublitz

Wermelskirchen. Die Große Dhünn-Talsperre ist eine wichtige Trinkwassertalsperre in der Region, die zudem eine sensible Tier- und Pflanzenwelt beherbergt. Um die gesamte Talsperre ist daher eine sogenannte Wasserschutzzone 1 eingerichtet: Wandern ist dort nur auf dem öffentlich zugänglichen Wegenetz möglich und auf dem Gewässer ist kein Freizeitsport zugelassen.

Das Betreten der Schutzzone 1 rund um das Gewässer und das Verlassen der Wanderwege ist nicht erlaubt. Leider halten sich nicht immer alle Besucher des beliebten Ausflugsziels an diese Regeln. Immer häufiger wurden und werden Menschen auch in der „Wasserschutzzone 1“ angetroffen.

Der Wupperverband hat deswegen jetzt in Kooperation mit der Unteren Wasserbehörde des Rheinisch-Bergischen Kreises die Beschilderung an der Großen Dhünn-Talsperre neu geordnet und die damit verbundenen Hinweise und Regelungen konkretisiert. Damit kam man auch der Anregung einiger Besucherinnen und Besucher nach, die bei den regelmäßigen Kontrollen der Rheinisch-Bergischen Kreises und des Wupperverbandes den Wunsch nach verständlicheren Schildern geäußert hatten.

Auffällig in blau und gelb machen die Schilder auf die Regeln aufmerksam

Informieren, sensibilisieren und für Klarheit sorgen: Das ist das Ziel der neuen Schilder, die seit kurzem an der Großen Dhünn-Talsperre stehen. Bei der Neugestaltung der Schilder wurde vor allem darauf geachtet, auf Paragrafen zur Wasserschutzgebietsverordnung weitestgehend zu verzichten und stattdessen einen kürzeren Text und plakative Piktogramme zu nutzen.

+ Ein Schild weist auf die Bereiche in der „Wasserschutzzone 1“ hin, die nicht betreten werden dürfen. © Rheinisch-Bergischer Kreis

Die Schilder sind in den auffälligen Farben blau und gelb gestaltet, damit sie ins Auge fallen und die Aufmerksamkeit der Besucherinnen und Besucher wecken. So soll besonders die Information hervorgehoben werden, wo die Schutzzone 1 beginnt – also der Bereich, der aus Gewässerschutz- und Naturschutzgründen für Spaziergänger tabu ist.

Auch interessant: Rhombus: Rat soll jetzt entscheiden

Füttern von Wildtierenist verboten

Insgesamt wurden rund 100 Schilder neu aufgestellt, die zwei unterschiedliche Inhalte transportieren. Ein Schild beschreibt, welche Regeln für die Benutzung der vorgesehenen Wege gelten. Unter anderem steht dort, dass das Füttern von Wildtieren verboten ist. Außerdem müssen Hund angeleint sein. Auch ist das Lagern und Zelten verboten. Das Radfahren ist nur in angemessener Geschwindigkeit erlaubt. Des Weiteren sind das Reiten und das Führen von Pferden in der Wasserschutzzone 1 verboten.

Ein anderes Schild weist auf die Bereiche in der Schutzzone 1 der Großen Dhünn-Talsperre hin, die nicht betreten werden dürfen. Darauf steht, dass das Betreten der „Wasserschutzzone 1“ verboten ist. Dazu gibt es noch den Hinweis: „Nutzen Sie das ausgewiesene und gut ausgebaute Wanderwegenetz rund um die Große Dhünn-Talsperre.“ Darunter steht in gelber Farbe: „Nichtbeachtung kann zu einem Bußgeld führen!“ An einigen dieser Schilder wird der Wupperverband noch Zusatzinformationen über zugängliche Wanderwege installieren.

Auf den Schildern wurde außerdem eine Standortangabe eingefügt, mit deren Hilfe die Spaziergänger Informationen an den Wupperverband weitergeben können. „Unser Ziel war, die Schilder leicht verständlich zu gestalten und neben den Hinweisen auf die geschützten Bereiche, in denen der Zutritt verboten ist, auch Alternativen und verlinkte Hinweise auf das zugängliche wunderschöne Wanderwegenetz rund um die Talsperre anzubieten“, sagt Uwe Wolter vom Betrieb Große Dhünn-Talsperre des Wupperverbandes.

An besucherstarken Tagen werden Kontrollen durchgeführt

Der Rheinisch-Bergische Kreis und der Wupperverband führen insbesondere an besucherstarken Tagen regelmäßige Kontrollen durch und informieren Ausflügler über die dort geltenden Schutzregelungen. Das Ziel der Kontrollen ist es, die Menschen direkt anzusprechen, die sich trotz des Verbots in der Schutzzone 1 aufhalten. Dabei sollen die Besucher in erster Linie für Besonderheiten der Schutzzone sensibilisiert und über deren Bedeutung aufgeklärt werden. Denn der Schutz ist sowohl für den Menschen als auch die Tier- und Pflanzenwelt sehr wichtig. Bei schweren oder wiederholten Verstößen können auch Bußgelder verhängt werden.

Der Wupperverband und der Rheinisch-Bergische Kreis erinnern erneut daran, sich vor dem Ausflug zur Talsperre kundig zu machen, welche Wege bewandert werden dürfen. Eine gute Übersichtskarte sowie Details zu den Wanderwegen rund um die Große Dhünn-Talsperre gibt es unter:

www.dasbergische.de