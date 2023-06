Wohnhäuser und Gewerbe: 100 Menschen protestieren gegen geplantes Baugebiet

Anwohner sowie Umweltschützer stellen sich gegen Vorhaben in Dabringhausen.

Von Stephan Singer

Wermelskirchen. Eigentlich habe er eher mit einer geringen Resonanz von „vielleicht 20 Teilnehmern“ gerechnet, sagte Matthias Pahl, Sprecher der Ortsgruppe Wermelskirchen/Burscheid des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) im Gespräch mit unserer Redaktion: „Aber: Es sind ja an die 100 Menschen hier.“

Diese Teilnehmerschar versammelte sich in Dabringhausen am Höferhof, um unter anderem mit Bannern wie „Wiese und Wald statt Asphalt“ gegen das dort geplante Baugebiet für Wohnhäuser und Gewerbe unter dem Namen „Höferhofer Feld“ zu demonstrieren. Mit rot-weißem Absperr-Flatterband „zeichneten“ die Demonstranten die geplante Bebauung auf dem Areal, das aktuell landwirtschaftlich genutzt wird, symbolisch nach.

Allerdings: Für alle angedachten Gebäude reichte die Teilnehmerzahl dann doch nicht aus. „Mit dieser Menschenkette mit Flatterband wollen wir zeigen, welche Ausmaße das geplante Gebiet ‚Höferhofer Feld‘ haben wird“, betonte Matthias Pahl und animierte die Anwesenden lautstark per Megafon: „Damit man eine Vorstellung bekommt, welche Dimension das haben soll.“

Noch sei das Baugebiet „Höferhofer Feld“ zu verhindern, konstatierte Pahl und verwies auf die Bürgerinitiative „Höferhofer Feld“, die sich ebenfalls an der von der BUND-Ortsgruppe organisierten Kundgebung beteiligte und via Internet Unterschriften für eine Petition unter dem Titel „Rettet das Höferhofer Feld“ gegen das Baugebiet sammelt (wir berichteten): „Genügend Unterschriften gegen dieses Vorhaben sollten wir zusammenkriegen.“

Als Beispiel dafür, wie aus Sicht der Demonstranten Fläche nicht sinnvoll versiegelt werde, nannte Matthias Pahl mit Blick auf den geplanten Neubau eines Edeka-Supermarktes in Dabringhausen: „Da wird es keine Mehrgeschossigkeit über dem Supermarkt geben, was aber vernünftig wäre. Stattdessen gibt es einen Riesen-Parkplatz, damit die Leute aus Odenthal und Burscheid gut in Dabringhausen einkaufen können.“

Protest gegen Neubaugebiet: Bürgerinitiative will zum Nachdenken anregen

Mit dem Zauberwort Lebensmittel-Nahversorgung werde geködert, meinte Matthias Pahl und fügte ironisch hinzu: „Ansonsten verhungern demnächst alle Dabringhausener.“ Gleichzeitig betonte Matthias Pahl per Megafon-Ansage: „Wir wollen bei dem ‚Höferhofer Feld‘-Vorhaben keine Fronten aufbauen, aber dazu anregen, noch einmal darüber nachzudenken, ob es nicht bessere Lösungen gibt.“

In diese Stoßrichtung argumentierte auch der Sprecher der Grünen-Stadtratsfraktion, Stefan Janosi, im Gespräch mit unserer Redaktion: „Es gibt andere Baugebiete in Wermelskirchen, die umgesetzt werden können – beispielsweise die Solar-Siedlung in Pohlhausen, die schon Jahrzehnte auf die Realisierung wartet.“ Das geplante Gebiet „Höferhofer Feld“ sei da nicht unbedingt zustimmungswürdig. Janosi gehörte mit Richard Kranz (Die Grünen) und Mike Galow (Die Linke) zu den einzigen Vertretern des Stadtrats bei der Kundgebung.

Der Dabringhausener Michael Palma unterzeichnete noch vor Ort bei der Demonstration die Unterschriften-Aktion und gestand ein, dass es nicht nur Umweltschutz-Aspekte sind, die ihn zur Teilnahme bewegten. „Ich sehe hier Fischreiher und Rehe auf der Wiese stehen, wenn ich mit dem Hund spazieren gehe – das ist doch ein Grund, warum ich hierher gezogen bin und hier ein Haus gekauft habe. Diese Lebensqualität soll erhalten bleiben“, sagte Michael Palma.

Die Forderungen für Umwelt- und Klimaschutz seien keine „spinnerten Utopien“, sondern entsprächen dem Stand aktueller Wissenschaft, betonte Matthias Pahl die BUND-Sicht: „Wir sagen Nein zu der geplanten Flächenversiegelung am Höferhof und zu jeder weiteren in unserer Stadt Wermelskirchen.“ Und wenn schon Flächen versiegelt würden, dürfe das nur in mehrgeschossiger Bauweise geschehen: „Wir fordern zusätzlich zur Gebühr für Niederschlagswasser eine Versiegelungssteuer.“

Es sei an der Zeit, dass die Bürger verstehen: „Bis hierhin und nicht weiter“, forderte Pahl: „Pro Jahr wird in Deutschland mehr als die Fläche der Stadt Hannover versiegelt.“ Dagegen fehlten den Landwirten die Flächen. Als Beispiel für schlechte Planung in Wermelskirchen führte Pahl das „Märchen-Viertel“ in Tente an: „Betonwüsten, Stein-Gärten, Rollrasen, Pool und Grillplätze gibt es dort – ein möglichst großer CO 2 -Fußabdruck scheint da angesagt zu sein.“

Hintergrund

Für die Bürgerinitiative „Höferhofer Feld“ betont Jürgen Kröner auf der Homepage zur Unterschriftensammlung: „Nur wer miteinander redet, kann an konstruktiven Lösungen arbeiten.“ Die Petition bezeichnet er als „Herzensangelegenheit“ der Aktiven der Bürgerinitiative. Die Bürgerinitiative hat eine eigene Homepage eingerichtet und nutzt die Plattform „Open Petition“ für ihre Unterschriftensammlung.