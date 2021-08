Mary Bauermeister stellt in Radevormwald aus

Tipp des Tages

RADEVORMWALD Ihr Name ist noch nicht mal allen Kunstinteressierten ein Begriff.

Mary Bauermeister ist, obwohl sie in den bedeutendsten Museen ausgestellt hat und mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet wurde, doch immer noch eine große Unbekannte. Ein Geheimtipp. Jetzt kommt die 83-Jährige nach Radevormwald und stellt morgen ihre Engel in der Lutherischen Kirche an der Burgstraße aus. Bei Getränken und Gebäck gibt es anschließend genug Zeit und Raum, um sich auszutauschen und um mit Mary Bauermeister zu sprechen. Sie hat in den Sechzigern Konventionen gesprengt: Sie lebte in einer „Menage à trois“ mit dem Komponisten Karlheinz Stockhausen und seiner Frau. red

Sonntag, 17. Dezember, 11.30 Uhr, Lutherische Kirche, Burgstraße, Radevormwald