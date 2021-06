Fußballturnier für Mädchen

Tipp des Tages

REMSCHEID Mädchen an den Ball heißt es am Freitagnachmittag in der Sporthalle Neuenkamp. Dort findet das 13. Mädchenfußballturnier „Girls Soccer“ statt.

Von 14.30 bis 17.30 Uhr spielen die 7- bis 10-Jährigen und die 11- bis 14-Jährigen. Ab 18.30 Uhr sind die 15- bis 18-Jährigen an der Reihe. Für Verpflegung ist gesorgt. Eingeladen sind Vereinssportler, Schul- und Straßenmannschaften. Auch Einzelspieler können sich anmelden. Das ist kostenlos – und bis Donnerstag, 1. Februar, um 15 Uhr unter Tel. (0 21 91) 16 31 63 oder per E-Mail möglich. Ganz Kurzentschlossene können sich am Veranstaltungstag auch vor Ort anmelden. red

Freitag, 2. Februar, ab 14.30 Uhr, Sporthalle Neuenkamp, Neuenkamper Straße 53, Remscheid

elke.mueller3@remscheid.de