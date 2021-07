Zwölf Meter hohes Ballfangnetz soll Nachbarschaftsstreit beenden

Jahnplatz

+ © Roland Keusch Der Spielbetrieb wird während der Baumaßnahme am Jahnplatz stark eingeschränkt sein. © Roland Keusch

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Andreas Weber schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Andreas Weber schließen

Bauarbeiten am Jahnplatz sind direkt zu Beginn ins Stocken geraten.

Von Andreas Weber

Die Errichtung eines zwölf Meter hohen Ballfangnetzes auf dem Jahnplatz in Lüttringhausen hat zwar gerade begonnen, musste aber auch direkt unterbrochen worden. Der Remscheider Firma, die für die Fundamentierung zuständig ist, fehlen die nötigen Betonringe. Dirk Buchwald von den Technischen Betrieben Remscheid (TBR) geht davon aus, dass die Arbeiten trotzdem noch im November beginnen können.

Die TBR rechnen mit einer Fertigstellung im Januar 2019. Diese soll einen jahrelangen Nachbarschaftsstreit beenden. Immer wieder waren in der Vergangenheit Bälle über den Sportplatz geflogen und hatten auf dem Gelände der Firma Gebrüder Stursberg (Bettina Hülsenbeck) für Sachschäden gesorgt.

Auf rechtliches Anraten entschied sich die Stadt, dem Drängen der Anwohner nachzugeben. Als erste Maßnahme wurde ein Sicherheitsdienst damit betraut, nach dem Rechten zu sehen und nicht gewünschte Gäste auf dem Platz zu verscheuchen. Außerdem wurde das Feld komplett eingezäunt. Nun soll das nach der Umwandlung in einen Kunstrasen 2010/2011 auf acht Meter Höhe reduzierte Netz wieder um vier Meter aufgestockt werden.

Drei Firmen sind an der Baumaßnahme beteiligt

Das Sportamt hatte in Kooperation mit den TBR umfangreiche technische Untersuchungen in Auftrag gegeben, um Möglichkeiten auszuloten. Insbesondere die Nähe zu der gerade sanierten, historischen Stützmauer des Jahnplatzes erwies sich als problematisch. Im Februar wurden die Untersuchungen abgeschlossen. Die Lösung, die 81 000 Euro kosten wird, lief durch die politischen Gremien bis zum Stadtrat, der am 3. Mai beschloss, die finanziellen Mittel bereitzustellen.

Auf 37 Meter Länge an der einen Stirnseite wird das Ballfangnetz nun installiert. Drei Firmen sind bei der Baumaßnahme an der Klausener Straße involviert: Die eine sorgt für die vier Fundamente, die bis 3,30 Meter Tiefe in den Boden kommen, die zweite installiert die vier Stahlpfosten und die dritte hängt die zwölf Meter hohen Netze ein.

Wenn die Bauarbeiten demnächst anlaufen, werden sich die Seniorenteams des FC Remscheid vorübergehend eine andere Spielstätte suchen müssen. „Dafür gibt es Lösungen“, erklärt Sportamtsleiter Martin Sternkopf. Jugendmannschaften, die nicht über den kompletten Platz spielen und nur einen Teil nutzen, werden wahrscheinlich nicht weichen müssen.

Vergangenen Sonntag kam es allerdings schon zur ersten Spielverlegung. In der Kreisliga A tauschte der FCR II mit der TG Hilgen vorsorglich sein Heimrecht.