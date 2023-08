Bundestagsabgeordneter Jürgen Hardt beim Familienunternehmer-Verband.

Von Sven Schlickowey

Remscheid.Die nicht nur für die heimische Wirtschaft vielleicht beste Nachricht, Jürgen Hardt überbrachte sie gleich am Anfang. Er komme gerade aus der Leitzentrale der Autobahn GmbH in Leverkusen, berichtete der CDU-Bundestagsabgeordnete. Und habe dort erfahren, dass die Leverkusener Brücke auf der A1 ab Januar wieder für Lkw befahrbar sei.

Hardt war bei der Veranstaltungsreihe Tour de Triangle des Verbandes Die Familienunternehmer zu Gast. Und die Information, die er aus Leverkusen mitbrachte – das zwar außerhalb seines bergischen Wahlkreises liegt, aber sich auch dorthin auswirkt –, passte gut zum Thema seines Vortrags: „Zwischen Weltbühne und Wahlkreis – Wie Politiker die Balance zwischen globaler Präsenz und regionaler Verbundenheit halten können“.

Ein passender Ansatz für den 60-Jährigen, dessen politische Karriere einst im Wuppertaler Stadtrat begann und der heute zu den profilierteren Außenpolitikern der Republik gehört und unter anderem auch außenpolitischer Sprecher seiner Fraktion im Bundestag ist. „Der weit überwiegende Teil der Unsicherheit, die wir spüren, kommt aus internationalen Situationen“, sagt er. Und zählte neben dem Krieg Russlands gegen die Ukraine und dem Klimawandel auch den Disput zwischen China und den USA als Beispiel auf.

Jürgen Hardt schlug einen weiten Bogen durch verschiedene Politikfelder – und sparte dabei nicht mit Kritik an der derzeitigen Bundesregierung. Wirtschaftlich nehme man Deutschland noch ernst, sagt er zum Beispiel: „Aber man nimmt uns nicht ernst, was Außen- und Sicherheitspolitik angeht, weil wir unsere Zusagen nicht halten“, erklärte er mit Blick auf die Verteidigungsausgaben. „Ich fürchte, dass uns das super auf die Füße fallen wird.“

Mit den knapp zwei Dutzend Besuchern des Treffens tauschte sich Hardt auch über Bildungspolitik („Da brauchen wir mehr Mut“), Kernenergie und Wirtschaftspolitik aus. Ein „Förderprogramm wie von Lindner vorgeschlagen“ werde bei der CDU „vermutlich nicht auf breiten Widerstand treffen“, so Hardt. Aber die Ampel in Berlin müsse sich erst selber einig werden.

Mit dem dritten Termin, diesmal nach Stationen in Solingen und Wuppertal in den Räumen des Remscheider Bauunternehmen August Dohrmann, endet die in diesem Jahr erstmals ausgerichtete Veranstaltungsreihe Tour de Triangle. Initiiert hatte sie Lothar Grünewald, Inhaber der Solinger Grünewald Consulting GmbH, der im Regionalvorstand Niederrhein von Die Familienunternehmer für das Bergische Land zuständig ist.