Zwei Verletzte: Fahrer verliert in einer Kurve die Kontrolle

Bei dem Unfall wurden der Remscheider und seine Begleiterin verletzt.

Ein junger Remscheider kam in Remlingrade von der Straße ab. Bei dem Unfall mit einem Rader Pkw wurden zwei Personen verletzt.

Radevormwald. Am Nachmittag des 3. August hat ein 19-Jähriger aus Remscheid in Remlingrade die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Er prallte links in eine Leitplanke und danach in einen entgegenkommenden Pkw.

Gegen 15.45 Uhr fuhr er auf der Verbindungsstraße zwischen Remlingrade und der L414 in Richtung der L414. Nach Angaben der Polizei war die Straße zu dem Zeitpunkt regennass. In einer Kurve der Verbindungsstraße verlor der 19-Jährige dann sie Kontrolle über seinen Wagen. Er kam links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Leitplanke. Danach kollidierte er mit dem Mercedes eines 31-jährigen Radevormwalders.

Bei dem Unfall wurden der Remscheider und seine 17-Jährige Begleiterin leicht verletzt. Sie wurden von Rettungskräften in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Beide Pkw waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Auch an der Leitplanke entstand ein hoher Sachschaden.

Die Verbindungsstraße war während der Unfallaufnahme und der anschließenden Reinigung bis 18.30 Uhr komplett gesperrt.

