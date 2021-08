Zwei Remscheider müssen lange ins Gefängnis

Strohballenbrand

+ © Dirk Lotze (Archiv) Die Angeklagten mit ihren Anwälten Holger Lorenz und Thomas Schmittkamp (v. li.) – hinten ein Gerichtsbediensteter. © Dirk Lotze (Archiv)

Amtsgericht erkannte zwei Remscheider für schuldig, 90 Strohballen angezündet zu haben.

Von Dirk Lotze

Eine Brandserie auf Feldern hatte geschockt, Feuerwehren aus Remscheid, Solingen und Wermelskirchen waren im Sommer 2017 regelmäßig im Einsatz. Für eines der Feuer verurteilte das Amtsgericht in Wuppertal Donnerstag zwei 23 und 63 Jahre alte Angeklagte zu Gefängnis. Sie hätten betrunken bei Lennep 90 Strohballen angezündet und hohen Schaden verursacht.

Lesen Sie auch: Heuballenbrände: Angeklagte bestreiten Brandstiftung

Laut Zeugen waren in der Nähe Pferde auf einer Weide. Der Ältere ist vorbestraft wegen Totschlags und weiterer Taten und saß bis 2013 in Haft. Das Gericht prüfte, ob es erneut Sicherungsverwahrung gegen ihn verhängen musste, lehnte das aber nach ärztlichem Gutachten ab.

Die Männer bestritten die Vorwürfe. Die Richter verurteilten sie nach einem Indizienprozess nicht rechtskräftig zu drei Jahren und vier Monaten beziehungsweise zu zwei Jahren Haft. Eingerechnet sind weitere Vorwürfe: Der Ältere habe Ende 2018 in der Remscheider Innenstadt einem 73-Jährigen im Gerangel eine Schreckschusspistole vorgehalten. Da soll er schon mit Haftbefehl gesucht worden sein. Der Jüngere sei regelmäßig ohne Führerschein mit unversicherten und nicht zugelassenen Autos gefahren. Laut Geständnis stammten die Kennzeichen von einem Schrottplatz. Der Jüngere sei in eine Bude der Frühjahrskirmes eingebrochen, um für eine Bekannte Liebesperlen und Popcorn zu stehlen. Der vorsitzende Richter kommentierte: „Es ging um ein Sammelsurium von Straftaten.“ Laut Urteil war der ältere Angeklagte die treibende Kraft, der Jüngere sei „der Trottel“ gewesen, der alles mitmachte. Einem Verteidiger zufolge „vagabundierten“ die Angeklagten durch die Stadt, weil sie nichts zu tun hatten. Ihren eigenen Angaben zufolge fuhren sie oft gemeinsam zum Grillen.

Das Gericht stellte klar, es gebe keinen Zweifel bei dem Strohballenbrand. Die Angeklagten seien zuvor am Tatort gesehen worden, wie sie in der Dämmerung mit Taschenlampen herumstolperten. Aufnahmen einer automatischen Wild-Kamera in der Nähe bewiesen, dass sie klar Gelegenheit zur Tat hatten. Beide Männer sollen nach dem Feueralarm einer Polizeikontrolle ins Netz gegangen sein: Dem Älteren sei ein Gasbrenner aus einer Jackentasche gerutscht. Der Jüngere habe aus seinem Auto heraus erbrochen und sei mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gekommen.

Zum Streit in der Innenstadt bezeugte das 73-jährige, mutmaßliche Opfer: Er habe den Älteren angesprochen, weil der sich an Feuerlöschern zu schaffen machte, die vor einem Haus abgestellt waren. Es habe ein Gerangel gegeben. Der 63-Jährige habe ihm eine Pistole vorgehalten und sei weggelaufen.

Ein Psychiater sagte über den 63-Jährigen, er sei bei den Taten alkoholisiert gewesen. Er habe aber gewusst, was er tat. Voraussetzungen für Sicherungsverwahrung seien nicht erfüllt.

Die Strafen entsprechen den Anträgen der Staatsanwaltschaft. Die Angeklagten können Rechtsmittel einlegen.