Absturzkatastrophe: Zwei Pensionäre sehen noch zu viele offene Fragen

In ungezählten Stunden werteten sie alle verfügbaren Daten über den Absturz aus. „Den Opfern schuldig.“

Von Thomas Wintgen

Hans Bonnekoh und Rudolf Uebbing sind Pensionäre. Sie waren Rechnungsprüfer und Vermessungsingenieur. Bonnekoh war seit 1980 Hobbypilot. Als sie sich gerade mit dem Dortmunder „Envio“-PCB-Fall befassten, wurden sie hellhörig, als es das Verdachtsmoment gab, die Munition der US-Kampfjets A 10 („Thunderbolt II“) sei dioxinverseucht oder mit Uran versetzt gewesen. Ihre Aufgabenteilung: Beide lesen, Bonnekoh schreibt, Uebbing rechnet. Für sie ist zum Beispiel der Hinweis Hautausschlag bei Kleingärtnern in Remscheid nicht erschöpfend aufgearbeitet worden. Krebs erst recht nicht.

Das gab den Ausschlag, dass sie tief in die Sache einstiegen und in mehr als 1000 Arbeitsstunden sämtliche öffentlich verfügbaren Dokumente und Quellen über den 8. Dezember 1988 studierten. Fazit: „Was darüber geschrieben wurde, kann nicht die wahre, die ganze Erklärung sein.“

Was auch sie herauslasen, ist die Desorientierung der Nr. 2 in der Rotte, des späteren Opfers. Das bestätigen in ihren Augen die Fotos der Häuser 126-130 – der erste Einschlag war in Nr. 128 – sowie weitere Spuren in der Dominicus-Straße, wo Baumkronen noch Feuer gefangen hatten. Die Maschine war noch etwa 500 km/h schnell – Pilot Captain Michael P. Foster (†34) habe den Schleudersitz nicht mehr ausgelöst.

Wie heftig der Aufprall war, mache deutlich, dass ein Stück Fallschirm und der Helm des Piloten in einem 80 Meter entfernten Baum gefunden wurden, und dass mehrere Körperteile vom Rumpf abgerissen waren. Die Höhen-Daten bestätigen den dramatischen Sturzflug Fosters vor dem Absturz. Darauf einstellen konnte sich der Pilot nicht mehr – er hatte wegen des Nebels erst wenige Sekunden zuvor von Sicht- auf Instrumentenflug umgestellt.

Aufzeichnungen über den Funkverkehr unter Verschluss

Die Radaraufzeichnung zeigt eine Halse und eine Kehre vor dem Stadtkegel Remscheid, um Wolken auszuweichen. Die Umkehr der Flugrichtung belastete den Körper mit 7 G. Die Kehre führte bis fast zur Müngstener Brücke zurück, wo der Pilot nach einer Dreiviertel-Kehre wieder Kurs auf Remscheid nahm. Für die beiden Pensionäre sei die Ursache dafür nicht zu ermitteln.

KRÄFTE KRAFT PRO MASSE G ist die G-Kraft. Formel-1-Piloten erleben in Kurven bis zu 5 G. In Passagierflugzeugen sollen maximal 1,5 G erreicht werden. Astronauten erleben beim Start 3-4 G, auf der Achterbahn kann es sehr kurz zur 6-G-Belastung kommen. Das Max-Planck-Institut sagt, dass der Mensch ab 3 G nicht mehr aufstehen kann. Bei 5-6 G verliert er das Bewusstsein.

Lehrerin Rosemarie Hoppe (Schule am Stadtpark) beschrieb, dass der Kampfjet sehr leise und sehr langsam nur knapp 12 m über ihrem Kopf dahinflog, als sie auf dem Weg aus der Schule zum Auto war - aber nur 2,88 Sekunden später stieg das Gelände aus Sicht des Piloten deutlich an. Zeugen hörten, wie Foster wieder volle Schubkraft einlegte – zu spät.

Ein weiterer Zeuge sah in der Unterhölterfelder Straße „den Flieger dicht über mir“. Ein Mopedfahrer auf der Stockder Straße sah ihn quasi auf sich zukommen – so niedrig war die Maschine.

Ein weiterer Zeuge sagte im Fernsehen aus, dass der Flieger in der Königstraße war und „kurze Zeit später aufschlug“. Bonnekoh und Uebbing vermuten, dass die beiden Maschinen nur etwa zwei Sekunden Abstand voneinander hatten – die Sicht müsse längst verlorengegangen sein. Dann meldete der Anführer des Flugpaares, Captain Marke F. Gibson: „Lost wing man“ (frei übersetzt: „Hab’ meinen Flügelmann verloren“). Vordringliches Manöver ist in einem solchen Fall die räumliche Trennung der beiden Maschinen – für die beiden Pensionäre ist es suspekt, dass keine Aufzeichnungen des Funkverkehrs zwischen den beiden Piloten freigegeben wurden.

„Wir haben nämlich versucht, die Funk-, die Radardaten und die Zeugenaussagen übereinander zu bringen. Es müsse, glauben sie, „sehr wohl mehr Untersuchungsergebnisse geben“ als die bekannten.

Auch wenn man die Vergangenheit nicht ändern könne, sagen beide, sei man den Toten doch Aufklärung schuldig. Den Mathematiker Uebbing stört zudem, dass die Umlaufzeit des Radarschirms 4,8 Sekunden betrage – in dieser Zeit könne bei der Geschwindigkeit viel passieren. . .

Sie stört auch, dass sämtliche Unterlagen von der Polizei ins Deutsche übersetzt wurden, dass die Originale gar nicht einsehbar seien. Ihr größtes Rätsel bleibe der Sinkflug, zumal er wirklich gefährlich gewesen sei. Hinzu komme, dass Pilot F. schon so tief gewesen sei, dass er unter dem Radarbereich war.

Ungeklärt sei bis heute die Bewaffnung der Maschinen, sei ferner die allerdings zweifelhafte Aussage, dass der Flieger schon über dem Morsbachtal gebrannt haben soll.

Ob jemals noch etwas mehr aufgeklärt wird, darf bezweifelt werden. Zumal die Verjährungsfrist mit dem heutigen 8. Dezember 2018 ausläuft.