Waffenhandel: Zwei Männer müssen in Haft, einer 3000 Euro zahlen

Das Landgericht spricht ein Urteil zu illegalem Waffenhandel.

Von Dirk Lotze

Remscheid. In einem Prozess um illegale Waffenverkäufe aus einem Geschäft am Hasten heraus erhalten zwei Angeklagte Freiheitsstrafen ohne Bewährung. Ein 27-Jähriger muss zwei Jahre und drei Monate in Haft, für einen 47 Jahre alten Mitangeklagten ist die Strafe einen Monat kürzer. Gemeinsam haben sie 15 scharfe Pistolen und ein Gewehr an Drogenhändler, kriminelle Rocker und Personen aus der Rotlichtszene verkauft, urteilte das Amtsgericht Wuppertal. Ein dritter Angeklagter (38) muss als Gehilfe 3000 Euro Strafe zahlen. Mehr als 25 000 Euro Waffenerlöse zieht die Landeskasse ein, wenn das Urteil rechtskräftig wird. In seinem Plädoyer hatte ein Anwalt der Angeklagten als Fazit gezogen: „Sich als Waffenhändler mit dem Rotlichtmilieu einzulassen ist dumm und gefährlich.“

Dem Urteil zufolge verkaufte der jüngste Angeklagte als Angestellter des Geschäfts seiner Eltern im Frühjahr und Sommer 2019 auf eigene Faust illegal Waffen aus dem Lager – zum doppelten Ladenpreis. Er habe Seriennummern aus den Gehäusen geschliffen und Bücher manipuliert.

Der Mann sei Stammkunde eines Düsseldorfer Prostitutionsbetriebs gewesen. Dort habe er Bekanntschaft mit späteren Komplizen und einem Kunden geschlossen. Im Gericht hab der Mann an, ein Drogenhändler habe ihm fünf Pistolen abgepresst. Dem folgten die Richterinnen und Richter nicht. In dem Ladengeschäft ist der Waffenverkauf laut Angaben des Angeklagten derzeit von den Behörden gesperrt. Bei einer Inventur sollen mehr als 100 Waffen gefehlt haben.

Weiter laut Urteil sorgte der älteste Angeklagte mit Kontakten für den Absatz von scharfen Pistolen an die kriminelle Szene. Er soll von anderen Verdächtigen verraten worden sein, nachdem er sich im Milieu Feinde gemacht habe. Der dritte Angeklagte hat zugegeben, ein Gewehr in einem Karton weitergegeben zu haben.

Die Taten fielen im Herbst 2019 durch einen Hinweis auf. Zu Durchsuchungen kam es ein Jahr später. Polizeipräsidien bis ins Ruhrgebiet hatten ermittelt.

Drei der sieben Anklagepunkte blieben unbewiesen. Sie stützten sich teils auf Aussagen von Drogenhändlern. Vor Gericht wollten diese Männer nicht sprechen, um sich nicht neu zu belasten. Ein Anwalt der Verteidigung fasste zusammen: „Es handelt sich um gerichtserfahrene Verbrecher.“ Sie hätten Polizei und Justiz zeitweise über Anzeigen für Streitigkeiten untereinander eingespannt.

Das Urteil ist noch angreifbar.