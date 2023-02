Hindenburgstraße: Zwei Eröffnungen an nur einem Tag

Özlem und Maik Frese bieten in ihrem neuen Geschäft vor allem Modeschmuck an.

Aus Antiquitäten wird Modeschmuck, hinzukommt ein Fotostudio.

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Die Trauer in der Hindenburgstraße war groß, als das Antiquitätengeschäft Antik & Trödel zum Jahreswechsel schloss – nun kehrt das Leben zurück in das Ladenlokal in der Hausnummer 51. Am Samstag eröffnen Özlem und Maik Frese ihr Geschäft mit Namen shIam, in dem sie vor allem Modeschmuck anbieten. Übrigens nur eine von zwei Neueröffnungen an diesem Tag: Ein paar Meter weiter in Hausnummer 27 öffnet zeitgleich das Fotostudio Momentum zum ersten Mal seine Türen.

Mit ihrem Schmuck-Geschäft wagt Özlem Frese den Schritt in den stationären Handel. Zuvor hatte die Remscheiderin, eigentlich beruflich im Bereich Kosmetik tätig, während der Elternzeit von zu Hause mit Schmuckstücken aus Natur- und Mineralsteinen gehandelt. Weil das so gut ankam, habe sie sich ein Ladenlokal gesucht, berichtet sie. Und dafür das Sortiment erweitert.

Im Angebot sind vor allem Ketten, Ringe, Armreife und Ohrringe, aber auch ein paar Haarspangen und -bänder, Schlüsselanhänger und besonders dekorierte Tassen. Die Schmuckstücke beziehe sie von Lieferanten aus der halben Welt, sagt Özlem Frese, unter anderem aus Brasilien und der Türkei. „Ich mache auch eigene Stücke, auch nach den Wünschen der Kunden.“

Unterstützt wird die Inhaberin von ihrem Mann, der als Garten- und Landschaftsbauer arbeitet. Seine Frau sei von Schmuck halt begeistert, sagt Maik Frese: „Gefunkelt hat sie eigentlich schon immer.“ Dem ehemaligen Antiquitätengeschäft verpassten die Freses einen neuen Boden und ein insgesamt modernes Design. „Unser Konzept ist eine hochwertige Optik zu erschwinglichen Preisen“, erklärt Maik Frese. Und das soll sich auch im Erscheinungsbild des Geschäfts widerspiegeln. Keines der zum Start angebotenen Stücke kostet mehr als 40 Euro. Später sollen vielleicht noch Tücher und Taschen hinzukommen.

Geöffnet haben soll shIam zunächst von 10 bis mindestens 16 Uhr, auch die Eröffnungsfeier am Samstag soll um 10 Uhr starten. Genau zu der Zeit legt auch Isabel Roos vom Studio Momentum in Hausnummer 27 los. „Die Hindenburgstraße ist eine sehr lebendige Straße, und mit dem Fotostudio wollen wir etwas dazu beitragen, dass Remscheid noch etwas lebenswerter wird“, sagt die Fotografin. Zur Eröffnung gibt es einen Einblick in die Arbeit des Studios und ein kleines Gewinnspiel.