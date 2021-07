Zuschauer bedanken sich mit Bravo-Rufen bei Musikern

Konzert

Kantorin Ursula Wilhelm begeisterte mit ihrem Orgelspiel beim Konzert des Vokalensembles in der Remscheider Stadtkirche.

Das Remscheider Vokalensemble hatte zum Konzert in die Stadtkirche eingeladen. Mitgewirkt hat auch die Sinfonietta Wuppertal.

Von Bernd Büllesbach

Bravo-Rufe und begeisterter Applaus setzten am Samstagabend den Schlusspunkt hinter ein außergewöhnliches Konzert in der evangelischen Stadtkirche am Markt. Das Remscheider Vokalensemble und die Sinfonietta Wuppertal widmeten sich derart einfühlsam zeitgenössischen Komponisten, dass dies nur begeistern konnte. Minutenlang applaudierten etwa 100 Zuhörer der Darbietung unter dem Dirigat von Werner Rizzi.

Zur Ouvertüre erklang die „Kleine Streichermusik“ von Milko Kelemen. Ein heiteres, leicht beschwingtes Stück. Arvo Pärts „Berliner Messe“ für gemischten Chor und Streichorchester folgte und schlug einen großen Spannungsbogen.

Es folgte das Konzert in g-Moll von Francis Poulenc, das aus einem großen Satz besteht, der in sieben kleinere Abteilungen unterteilt ist. Am Beginn ist die Solo-Orgel zu hören, welche mit vollem Werk zu agieren hat. Die Antwort des Orchesters wurde von leisen Paukenschlägen untermalt. Nach einem weiteren Orgel-Solo gaben die Streicher ein Thema vor, bevor der bedrohliche Charakter des Beginns, untermalt von lauten Paukenschlägen, zurückkehrte.

Das hervorragende solistische Orgelspiel der Kantorin Ursula Wilhelm und die spielerische Leichtigkeit des gezielten Einsatzes der Pauken durch den jungen Orchestermusiker Franz-Josef Staudinger, setzten hier besondere Akzente in dem Werk.

Das „Agnus Dei“ mit dem Adagio for Strings, op. 11 von Samuel Barber ist ein Stück für gemischten Chor, Orgel und Streicher. Hier hatte das Vokalensemble noch einmal die Gelegenheit, sein eindrucksvolles gesangliches Können zu demonstrieren.