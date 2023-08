Weinfest: Auch ohne Ticket kann gefeiert werden - Das sind die Regeln

Die Tickets für die beliebte Veranstaltung in Lennp waren binnen weniger Stunden ausverkauft. Zeiten, Preise und Co.

Von Frank Michalczak

Remscheid. Freunde edler Tropfen kommen am nächsten Wochenende, 4. bis 6. August, in Lennep auf ihre Kosten – beim Weinfest, das unter der Regie der Lenneper Karnevalsgesellschaft (LKG) steht. Erneut starteten die Veranstalter einen Ticketverkauf für die begehrten Plätze in der Altstadt. Binnen Stunden waren die Karten ausverkauft. Vorsitzender Gunther Brockmann zeigt auf, dass es sich lohnt, auch ohne Ticket die Altstadt anzusteuern.

Habe ich noch die Chance, beim Weinfest mitzufeiern?

Ja, dazu gibt es mehrere Möglichkeiten: „Zum Beispiel am Sonntag“, erklärt Gunther Brockmann. Am letzten Veranstaltungstag ist die Altstadt für alle geöffnet. Dann beginnt das Fest um 13 Uhr und endet gegen 20 Uhr. Aber auch bei den Abendveranstaltungen gibt es noch Gelegenheiten. „Wenn sich Besucher verabschieden und ihr Bändchen abgeben, können Interessierte nachrücken“, kündigt Brockmann an. Dies erfolgt am Zugang Wetterauer Straße. Das Ticket kostet auch vor Ort 5 Euro.

Wie sehen die Veranstaltungszeiten aus?

Freitag gewähren die Gastgeber ab 17 Uhr Einlass, ausschließlich für Inhaber von Tickets. Am Samstag geht der Trubel um 15 Uhr los. „Dann ist die Veranstaltungsfläche zunächst für alle unentgeltlich geöffnet“, erklärt Brockmann. Ab 17 Uhr richtet sich das Weinfest am Samstag ausschließlich an Ticketinhaber. Wer keine Karte besitzt, muss den Alten Markt verlassen und an der Wetterauer Straße darauf warten, nachrücken zu können.

Warum setzen die Veranstalter auf den Ticketverkauf, der nicht nur in Internetforen umstritten ist?

Die Maximalzahl an Gästen wurde pro Abend auf 2800 festgelegt – aus Sicherheitsgründen in der engen Altstadt. Die Besucher zu zählen und Interessierte nach Hause zu schicken, wenn die Maximalzahl erreicht ist, habe sich als Aufgabe entpuppt, die an den diversen Zugängen zur Altstadt beträchtlichen Aufwand nach sich zog – und ebenfalls für lange Gesichter gesorgt habe. So aber hätten Ticketinhaber Planungssicherheit. Zudem verweist Brockmann darauf, dass mit den Einnahmen vom Fest der Rosenmontagszug in Lennep finanziert wird.

Was wird geboten?

Acht Winzer aus führenden deutschen Weinanbaugebieten haben ihren Besuch zugesagt. Erstmals mit dabei sind die Kenner von Sapori di Casa aus Remscheid, die norditalienische Spezialitäten mitbringen. Auch Carsten Pudel mit seinem Cocktailstand sorgt für Erfrischungen. An jedem Veranstaltungstag wird es Livemusik von der Bühne geben.

Wann herrscht am Alten Markt Halteverbot?

Unbedingt beachten: Ab diesem Donnerstag, 12 Uhr, müssen die Autos vom Alten Markt verschwunden sein.