400 Zuhörer strömen zum Gemeinschaftskonzert

+ © Roland Keusch Im 25. Jahr des Gemeinschaftskonzerts waren die Zuhörerreihen rappelvoll. Die Chöre – wie hier den Frauenchor Lüttringhausen mit Leiterin Petra Rützenhoff-Berg – freute der Zuspruch. © Roland Keusch

Lüttringhauser Frauen- und Männerchor, der MGV Niegedacht Herbringhausen und der Posaunenchor Linde trafen den Geschmack.

Von Doris Stürmer

Die Lüttringhauser Chöre haben ein treues Publikum. Konzertbesuche gehören „em Dorp“ zum gesellschaftlichen Pflichtprogramm, dem man gern Folge leistet. Wenn die Lüttringhauser Chöre gar zum Gemeinschaftskonzert einladen, gehen die Eintrittskarten weg wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln. Am frühen Samstagabend war es so weit.

Wie in jedem Frühjahr seit nunmehr 25 Jahren hatten der Lüttringhauser Frauenchor, der Männerchor, der Männergesangverein Niegedacht Herbringhausen und der Posaunenchor Linde zu einem großen, gemeinsamen Konzert in den CVJM-Saal an der Gertenbachstraße eingeladen. Über 400 Gäste waren erschienen – im großen Saal und auf der Galerie gab es keinen freien Platz mehr.

Klaus Everling, der erste Vorsitzende des Lüttringhauser Männerchores war tief beeindruckt. „Das ist ja der Hammer!“ sagte er – und traf damit den Nagel auf den Kopf. Und auch die Sängerinnen vom Frauenchor meinten: „So viele Leute waren es noch nie.“ Das Gemeinschaftskonzert, dass sich zu einem Höhepunkt im Lüttringhauser Veranstaltungsjahr entwickelt hat, war vor 25 Jahren ein Einfall von Krimhild Becker, der heutigen Ehrenvorsitzenden des Frauenchors. Sie machte damals aus der Not eine Tugend: Das Repertoire des erst 1991 gegründeten Chores war noch nicht groß genug für ein abendfüllendes Programm, aber gemeinsam mit den anderen Lüttringhauser Chören konnte man den großen Auftritt wagen.

Zum 25. Konzert jetzt kamen die Gäste in Scharen. Nicht nur Lüttringhauser, auch eine ganze Reihe von Wuppertalern war dabei. Vor bald 90 Jahren wurde aus der selbstständigen Stadt Lüttringhausen ein Stadtteil von Remscheid, aber Tradition und zahlreiche Familien- und Freundschaftbande gehen noch heute Richtung Wuppertal. Herbringhausen, heute ein Teil von Wuppertal-Beyenburg gehörte zu Lüttringhausen und der Herbringhauser Männerchor hat noch seinen festen Platz im Lüttringhauser Kulturprogramm. Die Linde – Heimat des Posaunenchors – liegt teils in Wuppertal-Ronsdorf, teils in Lüttringhausen.

Anneliese Schulte liebt das Gemeinschaftkonzert: „Bei jedem Chor sind welche dabei, die ich gut kenne. Schulkameraden, Freundinnen, auch Verwandte. Ich freue mich schon Wochen vorher darauf, alle wiederzusehen.“ Und natürlich freut sie sich auf die Musik.

Bei „I will follow him“ wurde gesungen und getanzt

Alle Chöre hatten bei der Auswahl ihrer Stücke genau richtig gelegen. Fröhliches, Lustiges, Lieder voll Sehnsucht, zu Herzen Gehendes, das Programm war so abwechslungsreich wie seine Interpreten.

Der Frauenchor unter der Leitung von Petra Rützenhoff-Berg glänzte mit „Sterne über Amalfi“ und als die Dirigentin und einige der Sängerinnen im Nonnenhabit „I will follow him“ aus Sister Act nicht nur sangen, sondern auch tanzten, war die Begeisterung groß. Die Herbringhauser Männer, gleichfalls unter der Leitung von Rützenhoff-Berg punkteten mit Udo Jürgens' „Ein ehrenwertes Haus“ und Frank Sinatras „New York New York“. Nach dem Tod seiner langjährigen Chorleiterin Margot Müller-Alm, der von allen Interpreten gedacht wurde, hat der Männerchor mit Jürgen Harder einen neuen musikalischen Leiter gefunden.

Der ehemalige Organist der evangelischen Gemeinde Lüttringhausen dirigierte, am Flügel wurde der Männerchor von der jungen Lüttringhauserin Celine Kammin virtuos und einfühlsam begleitet.

MITGLIEDER GESUCHT TERMINE Alle Chöre laden zu ihren Übungsabenden ein. Die Frauen proben dienstags, 19 Uhr, im Lüttringhauser Rathaus, der Männerchor trifft sich montags ab 19.30 im Sängerheim an der ev. Kirche. Niegedacht Herbringhausen probt in der Hastberger Mühle immer am Donnerstag, 19 Uhr, und der Posaunenchor auch donnerstags im Jugendheim Linde 83. Um 19 Uhr ist die Jugend dran, ab 20 Uhr die „Großen“.

er Posaunenchor Linde hat mit Marcus Matuszewski nicht nur einen engagierten Dirigenten, sondern auch einen hervorragenden Arrangeur. Matuszewski hatte so bekannte Erfolgshits wie „California dreaming“ und „Time to say goodbye“ für die Blechbläser neu arrangiert und mit der James Bond Titelmelodie ein begeistert aufgenommenes Finale gesetzt. Alle Mitwirkenden und das Publikum sangen zum Abschluss, wie es schon Tradition ist, den Irischen Segen.