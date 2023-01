Zugausfälle haben kein Ende

Auch im neuen Jahr sind die Bahnpendler im Bergischen Land genervt. In den ersten Wochen 2023 fiel die einst so zuverlässige S-Bahn 7 ähnlich häufig aus wie in den Monaten zuvor. Verdruss bereitete zudem neben der S-Bahn 1 auch der neu eingeführte Regionalexpress 47. Auch die Gründe sind die alten: Personalausfälle durch Krankheit und Urlaub sowie häufig defekte Züge. Die betroffenen Eisenbahnunternehmen Vias Rail (S 7) und Regiobahn (RE 47) hoffen auf Besserung, wollen vor allem durch Einstellungs- und Ausbildungsprogramme dem Fachkräftemangel bei den Lokführern entgegenwirken.