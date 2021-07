Züge lockten 40 000 zum Hauptbahnhof

Historisches Foto

+ © RGA-Archiv So sahen Loks im April 1986 am Remscheider Hauptbahnhof aus: Zu Schauzwecken begeisterten sie damals die Besucher. © RGA-Archiv

Rätselfoto zeigt dreitägige Bahnschau im April 1986. Anfahrt der E-Lok erforderte enormen Aufwand.

Von Andreas Weber

Helmut Schucht ist ein Ratefuchs, der bei dem historischen Foto selten danebenliegt. Bei der dampfenden Lokomotive vergangenen Samstag hatte er eine Antwort, die nahe dran kam, aber nicht hundertprozentig ins Schwarze traf. Helmut Schucht dachte an das Brückenfest in Müngsten. „Die Dampflok machte die bergische Runde von Solingen über Remscheid, Lennep, Oberbarmen und zurück. Für die Züge waren Loks der Baureihe 38 und 78 im Einsatz.“

Gezeigt wurde aber die Ausstellung der Bahn AG, ehemals Deutsche Bundesbahn, „Remscheid und die Bahn“, die vom 25. bis 27. April 1986 abgehalten wurde. Klaus Gärtner vom Henkelshof legte seinem Schreiben ein Foto von dem damaligen Plakat für die Bundesbahnschau bei. Gärtner denkt zurück: „In dieser Zeit konnte man den Bahnhof auch, im Gegensatz zu heute, als solchen bezeichnen. Inzwischen sind das Empfangsgebäude ebenso verschwunden wie die meisten der einst umfangreichen Gleisanlagen.“

+ So sehen Züge heute am Remscheider Hauptbahnhof aus: Abellio bedient die Strecke mit der S7 zwischen Wuppertal und Solingen. © Roland Keusch

Bei der Bundesbahnschau, so erinnert sich Gärtner, konnten verschiedene Dampf-Diesel- und E-Loks bestaunt werden, die nie auf dieser Strecke heimisch waren. Roland Benscheid ergänzte in seiner Zuschrift: „Die Deutsche Bundesbahn führte regelmäßig Feiertage in Bahnhöfen durch. In Remscheid drei Freiertage zu 100 Jahre Müngstener Brücke und auch 150 Jahre Schienenfahrzeuge DB, immer verbunden mit Oldtimer-Fahrzeugschauen.“

Die beiden Loks auf dem historischen Foto identifiziert Benscheid als „Güterzug Dampflokomotive mit Schlepptender, gebaut in den 1940er-Jahren und im Hintergrund eine Elektro-Lokomotive der DB aus den 1950er-Jahren.“ Besonderen Aufwand habe damals die Anfahrt der E-Lok erfordert, weil es in Remscheid nie elektrischen Fahrstrom gab. Die E-Loks konnten nicht mit eigener Kraft fahren, sondern mussten mit Vorspannloks gezogen werden. „Erfreulicherweise konnte die Müngstener Brücke damals mit dieser enormen Last befahren werden. Bekanntlich ist das heute verboten“, schreibt Roland Benscheid.

Hans-Lothar Schiffer war am Ende mehr als zufrieden

Ende April 1986 hatten Bürgermeister Karl-Heinz Bona und Bundesbahn-Generalvertreter Dirk Schmitz die Bundesbahnschau rund um den Remscheider Hauptbahnhof eröffnet. Die Fördergemeinschaft Remscheid, die Deutsche Bundesbahn, Reise Schmidt und der Remscheider General-Anzeiger boten ein buntes Programm. Der RGA schrieb: „Zu sehen und zu besteigen waren bei diesem Fest Lokomotiven von gestern und heute. Magneten waren auch die Eisenbahnbahnwagen-Schau, die Infostände des Bundesbahn-Museums Bochum-Dahlhausen und die Modelleisenbahnschau.“ Gefragt gewesen seien auch die Stellwerk-Besichtigungen, die Fahrten mit der Diesel-Lok, mit der Handhebel-Draisine sowie mit dem Oldtimer-Zug „Herzog vom Berg“. Es gab auch ein Festzelt mit Musik, Tanz und Versteigerungen.

Am Ende war Hans-Lothar Schiffer von der Fördergemeinschaft mehr als zufrieden. Auf 30 000 Besucher hatten die Veranstalter gehofft, fast 40 000 kamen.