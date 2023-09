Zu wenig Schwimmzeiten für Kinder: Das ist die Lösung

Andrea Milz (CDU), Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt in der Düsseldorfer Staatskanzlei, stellte das Projekt mobile Schwimmcontainer im Mai vor.

„narwali“ soll nach Remscheid kommen. Was es damit auf sich hat.

Von Andreas Weber

Remscheid. Ein mobiler Schwimmcontainer soll den Mangel an Schwimmbadzeiten lindern, Kinder bis zum Grundschulalter unter fachmännischer Anleitung an das Element Wasser heranführen und Anfängerschwimmen ermöglichen. Das Angebot wird kostenlos sein. Remscheid wird sich an dem Projekt „narwali“ beteiligen, das vom Land NRW mit drei Millionen Euro gefördert wird.

Transportiert von einem 40-Tonner wird das mobile Wasserbecken durch Nordrhein-Westfalen rollen. Die Stadt Remscheid hat sich als eine von 14 Kommunen für die „Roadshow“ in 2024 beworben, die in jeder Stadt für ein paar Wochen Halt machen soll.

13,9 Meter lang und 3 Meter breit ist der Container, der auf einem Hänger ruhen und auf einem ebenerdigen Standort platziert wird. Das Innere wird über eine Treppe erreichbar sein. Das Becken ist 7,8 mal 3 Meter groß mit einer Tiefe von 90 bis 130 Zentimetern. Zum Container gehören auf engem Raum eine Gegenstromanlage, eine Dusche, Toilette und Umkleidekabine.

Lesen Sie auch Schwimmcontainer als Freibad-Ersatz Schwimmcontainer als Freibad-Ersatz

Sportamtsleiter Martin Sternkopf hat für Remscheid das Interesse hinterlegt, wird bis Mitte September ein Konzept vorlegen. Ein zentraler Standort muss gefunden werden, bevorzugt in der Nähe von Sporthallen, wo weitere Umkleiden und Duschen sind. Benötigt werden ein Frischwasseranschluss, Abwasserkanal, Elektrizität und eine Durchfahrtsbreite zum Standort von mindestens 3,50 Meter.

Entscheidend ist aber vor allem das Personal, das von der Stadt gestellt werden muss. Zwei Fachkräfte müssen immer vor Ort im Container sein. „In dieser Hinsicht bin ich angesichts der generellen Personalknappheit in einer komfortablen Situation, nachdem das Freibad Eschbachtal gerade für den Umbau zwei Jahre geschlossen worden ist“, meint Martin Sternkopf. Denn für die beiden festen Bäderfachangestellten und den Azubi, der in Kürze seine Prüfung ablegt, gibt es freie Kapazitäten. „Ich hätte sowieso überlegen müssen, wie die drei Mitarbeiter in der Übergangszeit sinnvoll beschäftigt werden“, sagt Sternkopf.

Mit „narwali“ ergäbe sich ein Betätigungsfeld. Zusätzliche Kosten kämen auf Remscheid zu, weil der Container an seinem Standort abgesichert und vor Vandalismus geschützt werden muss. Nachts wird Sicherheitspersonal kontrollieren müssen.

Gleichzeitig im Becken können sechs bis acht Kinder sein. Primär soll das Angebot in Kooperation mit Kitas zwischen 10 und 16 Uhr durchgeführt werden. Außerhalb der Kernzeiten kann es weitere Kurse für alle Altersgruppen geben. Martin Sternkopf hat an einer Auftaktveranstaltung per Videokonferenz mit Bayer 04 Uerdingen teilgenommen, dem mit 11.000 Mitgliedern größten Schwimmverein Deutschlands.

Bayer fungiert im Regierungsbezirk Düsseldorf als Projektkoordinator. „Nach erstem Kenntnisstand soll jede Kommune sechs Wochen in den Genuss des Schwimmcontainers kommen“, stellt Sternkopf fest. Nicht möglich sein wird es, im Container Prüfungen abzulegen. „Ein Seepferdchen kann dort nicht erlangt werden, nur die langsame Gewöhnung an das Wasser ist vorgesehen“, betont der Sportamtsleiter.

Im Sportausschuss wurde das Projekt kurz vorgestellt. Die Idee der CDU-Landesregierung fand das christdemokratische Ausschussmitglied Francesco Lo Pinto naturgemäß unterstützungswert: „Das sind tolle, innovative Wege, die das Land bei der Schwimmförderung geht.“

Der Zeitplan für „narwali“

Der Zeitplan für „narwali“ sieht vor, dass der Container bis Oktober fertiggestellt sein wird. Erster Einsatzort soll im November Krefeld sein. Der Start der „Roadshow“ durch Nordrhein-Westfalen ist dann für 2024 geplant. Mit drei Millionen Euro stellt die Landesregierung die finanziellen Mittel für die zweijährige Dauer des Projektes zur Verfügung. In allen fünf Regierungsbezirken Nordrhein-Westfalens wird jeweils ein Schwimmcontainer unterwegs sein.