Zirkus-Freikarten sind noch auf dem Weg

Zirkus gastiert auf dem Schützenplatz

+ © Zirkus Charles Knie Pferde und Ponys sind ebenso Teil der Vorstellung wie Raubkatzen, Kängurus, Lamas oder Kamele. © Zirkus Charles Knie

Der Zirkus Knie gastiert ab Dienstag auf dem Schützenplatz. Dafür hat der Zirkus dem RGA 50 Freikarten zur Verfügung gestellt.

Eigentlich hätten sie längst auf dem Postweg beim RGA an der Alleestraße ankommen sollen. Aber noch lassen sie auf sich warten. Die Redaktion gibt Bescheid, sobald die Freikarten für den Zirkus Knie im Remscheider Medienhaus ankommen. Wir bitten um Verständnis.

Vom 18. bis 20. Juni zeigt der Zirkus Charles Knie Vorstellungen. Ein Höhepunkt der Show bietet eine Raubtiernummer von Alexander Lacey. Neben 13 Raubkatzen sind auch Kängurus, Lamas, Kamele, Dromedare, Zebras, Miniponys und Pferde Teil der Vorstellung. Auch außerhalb von Tierdarbietungen hat der Zirkus einiges zu bieten: Akrobatik mit verbundenen Augen in 12 Metern Höhe, Strapatenflüge, Clowns, Bauchredner, Sängerin und Show-Ballett.

Am Dienstag und am Mittwoch gibt es jeweils zwei Vorstellungen, um 16 Uhr und um 19.30 Uhr. An Fronleichnam um 11 Uhr und um 15 Uhr. Tickets für Erwachsene gibt es ab 15 Euro. Der Eintritt für Kinder kostet mindestens 12 Euro, Vorverkauf im Internet. Für die sogenannte Familienvorstellung am Dienstag um 16 Uhr kosten alle Karten 10 Euro, Logenplätze 15 Euro. red