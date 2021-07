Mit Zipfelmütze durch die City

6. Dezember

+ © Roland Keusch RGA-Volontär Manuel Böhnke wanderte als Nikolaus über die Alleestraße. © Roland Keusch

Im Nikolaus-Kostüm ging es über die Allee.

Von Manuel Böhnke

Ein später Nachmittag in der Adventszeit. Die Straßen und Geschäften sind voller Menschen. Die einen kaufen Weihnachtsgeschenke, die andere kommen von der Arbeit oder aus der Schule. Ich möchte eigentlich nicht raus. Das liegt weniger an den Passanten als vielmehr an meinem Outfit: rote Hose, roter Mantel, Zipfelmütze und ein weißer Rauschebart. 15 Minuten lang soll ich in dieser Montur über die Alleestraße laufen. Was wohl das Christkind gerade macht?

Aber es muss sein. Vor der RGA-Redaktion wage ich erste zaghafte Schritte. Sofort kommen zwei Personen auf mich zu. Eine Frau möchte ein Foto machen. Ein junger Mann macht mir ein Kompliment für meine Kleidung. Fühlt sich gar nicht so schlecht an.

Schneller als gedacht gewöhne ich mich an das „Oh, da ist der Weihnachtsmann“-Getuschel hinter mir, die ungläubigen Blicke. Wenn ich darüber nachdenke, wundere ich mich mehr über Personen, die an mir vorbeigehen, als wäre mein Anblick alltäglich.

Der kleine Randy stürmt auf mich zu. Ich möge ihm sagen, dass er lieb sein soll, bittet mich seine Mutter. Aber Randy hört mir schon nicht mehr zu. Verübeln kann ich ihm das nicht. Warum sollte er sich auch für die mahnenden Worte eines Wildfremden im roten Mantel interessieren?

Die Kleinen wie Randy erleichtern mir meinen Gang nach Canossa. Sie winken mir zu und freuen sich, ich winke zurück und freue mich auch. Ich werde selbstbewusster, suche die Blicke der Vorbeigehenden, grüße freundlich. In den meisten Fällen erhalte ich ein ebenso freundliches Lächeln zurück. Es macht mir fast ein wenig Spaß, in Zipfelmütze durch die City zu laufen. Eine vorweihnachtliche Befreiung.