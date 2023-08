Ziel erreicht: Café wird zum Treffpunkt

Vor einem Jahr eröffnete Sonja Lauers an der Reinshagener Straße – Jetzt erweitert sie ihr Angebot.

Von Sabine Naber

Remscheid. Als Sonja Lauers vor rund einem Jahr ihr „Café und Lädchen“ in der Reinshagener Straße 68 eröffnete, da tat sie das mit dem Ziel, in Reinshagen einen kleinen Treffpunkt zu schaffen. Für Familien, Nachbarn oder Freundinnen, die in einem schönen Ambiente, mal ein Stück Kuchen, ein Eis, einen Kaffee genießen möchten. Und wissen, dass sie hier immer etwas Schönes, und vor allem nicht Alltägliches zum Verschenken finden. Und auch allerhand Leckeres aus der nahen Umgebung.

„Ich bin richtig froh, hier zu sein. Das hätte ja auch ganz anders laufen können“, sagt Sonja Lauers heute. Inzwischen aber habe sie viele nette Gäste aus der Nachbarschaft und auch von etwas weiter her. Und das Beste sei, dass ihr Vermieter ihr einen Durchbruch erlaubt hatte, so dass sie nicht mehr nur auf ihre kleine Teeküche angewiesen ist, sondern einen richtig großen Raum als Küche dazu bekommen hat. „Jetzt kann ich auch einen Mittagstisch anbieten, zum Beispiel Salat-Bowls, die gerade gefragt sind, aber auch ein paar andere leckere Gerichte sowie ein oder zwei Tagesangebote und Klassisches wie beispielsweise „Strammer Max“, erzählt sie. Und freut sich, dass ihre neue Mitarbeiterin in der Küche nicht nur eine tolle Köchin und Törtchen-Bäckerin ist, sondern auch eine Dekorationsexpertin. „Das macht sie oft so schön, dass man am liebsten gar nicht reinbeißen möchte“, erklärt Sonja Lauers und lacht.

Seit das Café Hellwig Am Stadion geschlossen ist, hat sie das Kuchenangebot vergrößert. Und auch zum Reue-Essen nach einer Beerdigung kann man seitdem in ihr Café kommen. „Mehr als 25 Personen kann ich hier allerdings nicht bewirten.“ Wenn Catering gewünscht wird, dann arbeitet Sonja Lauers mit dem Sahnetörtchen zusammen. Das würde prima klappen.

Neu ist auch, dass es donnerstags immer ein Gericht, speziell für Kinder gibt. Da kann dann ein Pfannkuchen in unterschiedlichen Variationen oder auch mal Milchreis bestellt werden. „Eben so ziemlich alles, was die Kids gerne mögen.“ Beliebt sind auch die Waffeln, die täglich angeboten werden, und der frischgebackene Kuchen, die Törtchen und natürlich das Eis.

An jedem ersten Donnerstagabend im Monat wird das Café seit neustem zu einem kleinen Restaurant. Die Inhaberin lädt dann zu einem Abendessen ein – zwei, drei Gerichte stehen zur Auswahl – und bietet dann auch ein passendes Getränk, zum Beispiel ein Glas Wein, dazu an. „Das ist so gut angekommen, dass wir die Gäste am Ende meistens rauskehren müssen“, sagt die Chefin und schmunzelt.

Ab der kommenden Woche heißt es in ihrem Café dann freitagabends „Lauers meets Pizzeria Panzarotti“. Sie biete die Getränke an und wer eine Pizza essen möchte, der bekommt sie vom Nachbarn aus der Pizzeria in ihrem Café auf den Tisch gestellt, schildert sie ihre neuste Idee. Und ist selbst gespannt, wie das Projekt „Nachbarschaftshilfe“ bei ihren Gästen ankommt. Zu diesen Abendveranstaltungen macht aus Platzgründen eine Reservierung Sinn. In Planung ist auch ein Whisky-Tasting und auch an einen kleinen Kunst-Workshop für Kinder wird gedacht.

Wichtig sind Sonja Lauers Regionalität und Nachhaltigkeit. Den Kaffee bekommt sie von der Honsberger Rösterei Rigano, Honig von Remscheider Imkern, Keramik-Kugeln und -Gefäße von der Reinshagener Künstlerin Ute Lennartz, die den Erlös der Aktion „Kinderpläne“ zur Verfügung stellt. Und die Marmeladen stellt Sonja Lauers selbst her. Als „coole Idee“ bezeichnet sie die Nudeln, die sie anbietet. Die Firma Heldenbrot stellt sie aus gerettetem Brot her. Zu Themen wie Einschulung, Kommunion oder Geburtstag kann man hier besondere, handgearbeitete Geschenke kaufen. Beispielsweise „Mitbringsel-Kerzen“ oder Armbänder mit der Aufschrift „Endlich Schulkind“.

Öffnungszeiten

Sonntags von 9.30 bis 17 Uhr – ab zehn Personen kann auch ein Frühstücksbuffet bestellt werden – dienstags bis freitags von 9 bis 18 Uhr. Samstags und montags ist das Café geschlossen. Telefon: 02191-4375491.