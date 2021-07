Messerstecher-Prozess: Zeugen retten der Frau das Leben

Landgericht

Es war das mutige Eingreifen von Passanten, das bei einer Messerattacke im Stadtpark vergangenen August einer Frau das Leben rettete.

Von Dirk Lotze

Das belegen Zeugen im Schwurgerichtsprozess gegen einen 48 Jahre alten Angeklagten vor dem Landgericht Wuppertal.

Laut Staatsanwaltschaft hatte er am fraglichen Nachmittag seine Frau (38) im Streit und aus Eifersucht angegriffen. Den Aussagen zufolge müssen mehrere Stadtparkbesucher vorbildlich reagiert haben, als sie den Gewaltausbruch des 48-Jährigen bemerkten.

Mehrere Personen schlugen den Angeklagten, als er auf seiner Frau kniete und mutmaßlich auf sie einstach. Andere traten. Der Angreifer bekam an der Stirn womöglich einen Stein ab. Eltern brachten ihre Kinder in Sicherheit. Eine Mittdreißigerin ließ sich von einer Tochter Pfefferspray geben. Bis auf einen Meter sei sie an den Angeklagten heran. Sie habe ihm den Doseninhalt direkt in die Augen gesprüht.

Der Vorsitzende Richter fragte: „Haben Sie dabei das Messer gesehen?“ Die klare Antwort, hörbar erneut aufgewühlt: „Oh ja!“ Noch ein Zeuge berichtete Erstaunliches: „Da hat jemand ‘Aufhören’ gerufen, als das Messer weg war.“ Und tatsächlich hätten Schläge und Tritte aufgehört.

Der Angeklagte wurde überwältigt. Die Frau überlebte schwer verletzt. Ihre erste Versorgung übernahm die Frau mit dem Pfefferspray, die ausgebildete Krankenschwester ist. Sie kommentierte im Zeugenstand: „Unglaublich, dass ein Mann eine Frau in einem Park voller Kinder angreift!“ Eine andere Passantin berichtete: Der 48-Jährige habe die Frau schon zuvor mit Beschimpfungen vor den vielen Parkbesuchern „fertiggemacht“.

Der Angeklagte hat erklärt, seine Frau habe ihn gereizt. Sie habe ihm intime Beziehungen zu anderen geschildert. Die 38-Jährige hatte ihn verlassen und lebte in einem Frauenhaus - mit einer Tochter, die den Angriff gesehen haben soll. Laut übereinstimmenden Schilderungen wollte sich das Paar beim Treffen im Park aussprechen. Der Prozess wird fortgesetzt.