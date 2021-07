Der Zentralpunkt soll schöner werden

Johann-Vaillant-Platz

+ © Melissa Wienzek Stefan Grote, Bezirksbürgermeister des Südbezirks (l.), unterstützt Wolfgang Steinbrink bei der Einrichtung einer Außengastronomie. © Melissa Wienzek

Bäckerei Steinbrink plant Außengastronomie auf dem Vaillant-Platz. Bezirksbürgermeister Stefan Grote unterstützt das Vorhaben.

Von Melissa Wienzek

Die Toilette macht den Weg frei – im wahrsten Sinne des Wortes. Denn sobald das öffentliche WC auf dem Johann-Vaillant-Platz in den nächsten Monaten verschwindet, können die Planungen bei der Bäckerei Steinbrink weitergehen: Sie möchte eine Außengastronomie auf dem belebten Platz im Herzen des Südbezirks errichten. Dafür soll ein Teil des breiten, gepflasterten Wegs in Sichtweite zum Steinbrink-Neubau genutzt werden. Der andere Teil soll weiter für Passanten begehbar sein, so der Plan. „Die Tische könnten unter den Bäumen aufgestellt werden, so hätten die Gäste gleichzeitig einen Sonnenschutz“, erklärt Stefan Grote, Bezirksbürgermeister des Südbezirks (SPD).

Er unterstützt das Vorhaben des Familienunternehmens – und das sogar schon seit der Zeit, als er noch kein Bezirksbürgermeister, sondern Sprecher der SPD im Stadtteilparlament war. „Während der Jahre gab es viel Widerstand“, berichtet Grote. Vielleicht könnte nun 2020 ein Projekt starten, das bereits seit zehn Jahren geplant wird. Die Idee stammt von Senior-Chef Wolfgang Steinbrink. Als er von den Entwicklungen erfährt, umarmt er Stefan Grote vor Freude. „Ich freue mich“, sagt Wolfgang Steinbrink, der sich heute weitestgehend aus dem operativen Geschäft zurückgezogen hat. Seine Söhne leiten das Unternehmen, das mittlerweile 41 Filialen von Remscheid über Solingen bis Gevelsberg betreibt. „Wir haben unglaublich viele Stammkunden hier auf dem Vaillant-Platz“, sagt Wolfgang Steinbrink. Dazu zählt übrigens auch der Bezirksbürgermeister selbst, der sonntags gern hier seine Brötchen holt.

Weil die öffentliche Toilette künftig wegfällt, aber weiterhin Bedarf bei den Kunden besteht, die die Geschäfte am Zentralpunkt besuchen, hat sich die Bäckerei im Gegenzug bereiterklärt, im Zuge der Aktion „Nette Toilette“ ihr WC zur Verfügung zu stellen. Das freut auch den Seniorenbeirat.

Nur ein Ladenlokal steht derzeit leer

Der Umbau für die Außengastronomie soll so erfolgen, dass keine Parkplätze wegfallen. „Das ist mir wichtig“, hatte Grote auch jüngst in der Sitzung der Bezirksvertretung betont. Durch den Steinbrink-Neubau waren bereits Flächen weggefallen, Steinbrink schuf im Gegenzug jedoch neue.

Gerade habe es ein Gespräch mit den entscheidenden Stellen der Stadtverwaltung gegeben, berichtet der Bezirksbürgermeister. Die TBR sollen nun ein Konzept für den Umbau des Johann-Vaillant-Platzes ausarbeiten. „Steinbrink zahlt dann eine Sondernutzungsgebühr für die Außengastronomie – so wie alle anderen auch, die eine Außenfläche anbieten“, erklärt Grote.

JOHANN VAILLANT NAME Der zentrale Platz im Südbezirk ist nach Johann Vaillant benannt. Dieser gründete als zehntes Kind der Familie 1874 seinen eigenen Handwerksbetrieb in Remscheid. Johann Vaillant, Kupferschläger und Pumpenmacher, legte damit den Grundstein für die Vaillant-Erfolgsgeschichte. Heute ist Vaillant führender Hersteller für Heiz-, Lüftungs- und Klimatechnik.

Die geplante Bewirtung mit Kaffee, Kuchen und belegten Brötchen unter den Bäumen ist nur ein Schritt, um den Platz attraktiver zu gestalten. Auch Bänke und Grünstreifen sollen schöner werden. Es geht um Aufenthaltsqualität. In der Tat: An einem Dezembermittag herrscht bei 11 Grad reges Treiben. Und es ist noch nicht mal Markttag. „Stellen Sie sich nun einmal vor, wie viel hier im Frühjahr oder Sommer los ist. Der Johann-Vaillant-Platz brummt“, sagt Grote.

Das sah Klaus Wetzel (Linke) in der letzten Sitzung der Bezirksvertretung Süd anders. „In den Läden herrscht Leerstand“, kritisierte er. Tatsächlich gibt es derzeit jedoch nur ein leeres Ladenlokal am Zentralpunkt: die ehemalige „Mode-Schatulle“. In direkter Nachbarschaft befinden sich unter anderem ein Friseur, eine Apotheke, ein Computergeschäft, ein Optiker sowie eine Physiotherapiepraxis und der Textildiscounter Kik. Auch die Volksbank im Bergischen Land und die Stadtsparkasse Remscheid betreiben am Zentralpunkt Filialen. Netto hat laut Grote kürzlich umgebaut.

Donnerstags ist Markt. Drei bis vier Beschicker steuern dann den Vaillant-Platz an. Dessen Namengeber, das Weltklasse-Unternehmen mit Sitz im Südbezirk, hat ein positives Signal gegeben, bei der Aufwertung des Platzes zu helfen. Stefan Grote bringt es auf den Punkt: „Die Aufwertung des Zentralpunktes ist eine Aufwertung des Südbezirks.“