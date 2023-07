Zoff am Beckenrand: Wie sicher sind unsere Schwimmbäder?

Im Freibad patrouilliert ein Securitydienst, das H2O bestätigt „steigende Tendenz an Regelverstößen“. Neue Regeln im H2O betreffen vor allem Eltern und Kinder unter 10.

Von Melissa Wienzek und Lucas Hackenberg

Remscheid. Vielleicht liegt es an der Hitze: In mehreren Freibädern Deutschlands kam es während der warmen Tage zuletzt zu Schlägereien. In Malsch wurde ein Bademeister attackiert, in Wesselburen wurde gar ein ganzes Bad geräumt. Und auch nach Remscheid schwappt dieser Trend offenbar gerade.

Das H 2 O etwa beobachtete in den vergangenen Jahren eine steigende Tendenz an Regelverstößen – und passt seine Sicherheitsvorkehrungen deshalb nun an. Zu den Details möchte sich Badleiter Christian Liese nicht äußern.

Er weist aber noch auf ein anderes gravierendes Problem hin: die Missachtung von Aufsichtspflichten. Deshalb gebe es ab sofort eine neue Zugangsregelung für Kinder: Kinder unter 10 Jahren brauchen im H2O in Lennep künftig einen volljährigen Begleiter. Und: Jeder Erwachsene darf maximal zwei Kinder beaufsichtigen - für ein drittes wird ein Schwimmnachweis wie das Seepferdchen verlangt.

Das H2O weist seit einigen Monaten verstärkt auf die Aufsichtspflicht von Eltern hin - auch mit Plakaten innerhalb des Bades. Zwar beaufsichtigten die Badkräfte den Badebetrieb mit größtmöglicher Sorgfalt. „Das entbindet Sie als Eltern aber nicht von Ihrer Aufsichtspflicht gegenüber Ihren Kindern“, betont die Bad-Geschäftsführung auf ihrer Homepage.

Freibad Eschbachtal und Kräwi: Viele Gäste, Lage ruhig

Im Freibad Eschbachtal und an der Kräwi ist die Lage hingegen ruhig – auch vorletztes Wochenende, als sich bei schweißtreibenden Temperaturen die bislang meisten Badegäste in den beiden Anlagen tummelten. Allein an der Kräwi zählte Leiter Nikolaus Dirlein am Sonntag 3350 Besucherinnen und Besucher, im Freibad waren es am Sonntag 1900 und am Samstag 1400. Das älteste Binnenfreibad Deutschlands darf ohnehin immer nur 1500 Personen gleichzeitig reinlassen, weil die veralteten Pumpen das Wasser sonst nicht mehr reinigen können.

Die Stadt Remscheid setzt beim Freibad auf Prävention: Für Sicherheit sorgten am Wochenende wieder die gut gebauten Herren eines privaten Sicherheitsdienstes. Diesen bucht die Stadt bereits seit Jahren. Wird das Wetter gut, sind laut Sportamtsleiter Martin Sternkopf bis zu vier Securitykräfte im Einsatz. „Sie zeigen allein durch ihre bloße Anwesenheit Wirkung.“

Die Gäste fühlten sich dadurch sicherer, das hätten sie wiederholt betont, sagt Sternkopf, der aber auch zugibt: „Natürlich meint auch im Freibad hin und wieder einer, er müsste den Molli machen. Aber das gibt es ja überall.“ Große Prügeleien oder gar sexuelle Übergriffe wie in anderen Bädern Deutschlands habe es hier bislang nicht gegeben. Und das sei weiterhin das Ziel – schließlich nutzten auch viele Familien das idyllische Freibad an der Stadtgrenze zu Wermelskirchen.

Alkohol bleibt im Eschbachtal und an der Kräwi verboten

Das Team um Badleiter Dennis Halbach sei zudem speziell geschult in Deeskalation – und habe ein gutes Auge. Auch in Bezug auf Alkohol. Denn der ist im Freibad genauso verboten wie an der Kräwi. Mit Bier, Wodka & Co. gab es zuletzt im Eschbachtal ein paar Mal Probleme. „Es versuchen immer mal wieder Leute, Alkohol in den Taschen reinzuschmuggeln oder einen Kasten Bier über den Zaun zu heben“, sagt Martin Sternkopf. Einlasskontrollen gebe es zwar keine, aber die Sicherheitskräfte und das Badteam seien da sehr wachsam.

Auch an der Freizeitanlage Kräwi will der neue Geschäftsführer des Betreibers Arbeit Remscheid, David Felber, das Alkoholverbot aufrechterhalten – als wesentlichen Baustein der Deeskalation. Früher gab es wiederholt Probleme mit betrunkenen und randalierenden Jugendlichen, woraufhin Arbeit Remscheid ein Alkoholverbot einführte.

„Uns ist wichtig, dass die Kräwi ein Ort ist, an dem sich alle wohlfühlen – Jung und Alt“, sagt David Felber. Er wünscht sich mehr Busverbindungen auch außerhalb der Ferien. Denn ohne motorisierten Untersatz käme man kaum dorthin.

Nacktbaden: Nur Rand-Thema in Remscheid

Nacktbaden ist im Freibad und an der Kräwi übrigens kein großes Thema. Während andere Bäder in Deutschland bereits Bußgelder verhängen und Platzverweise an barbusige Damen aussprechen, stehen die Remscheiderinnen offenbar eher auf schöne Bikinioberteile statt auf „oben ohne“ – Einzelfälle ausgenommen. Im Eschbachtal drückt man in dem Fall ein Auge zu. „Unsere Grundregel ist: Sollte sich ein Badegast gestört fühlen, lösen wir den Konflikt“, sagt Sternkopf.