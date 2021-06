Zahl der Einwohner ab 65 steigt deutlich

Serie „Durchstarten im Ruhestand"

Die Stadt stellt sich auf eine alternde Gesellschaft ein. Neue RGA-Serie rund um die Rente startet.

Von Michael Kremer und Daniel Dresen

Während manche ihr Rentner-Dasein kaum erwarten können, trifft andere die arbeitsfreie Restlebenszeit völlig unvorbereitet. Manche Arbeitnehmer entscheiden sich für den vorgezogenen Ruhestand, andere hängen mehr oder weniger freiwillig noch einige Jährchen dran. Oftmals sind finanzielle Gründe für die jeweilige Entscheidung ausschlaggebend, aber auch die Rahmenbedingungen müssen stimmen. Es gibt nun mal Vieles zu beachten und zu bedenken, um sich nach dem Arbeitsleben entspannt und gelassen den zuvor aus Zeitmangel vernachlässigten Hobbys widmen zu können. Ein Blick auf die Altersprognose der Stadt Remscheid verrät, Remscheids Bevölkerungsstruktur wird sich bis ins Jahr 2035 erheblich verändern. Die Bevölkerungszahl wird von 111 301 Bürgern 2015 auf 100 671 Bürger 2035 schrumpfen. Auch hinsichtlich der Altersgruppen wird es starke Veränderungen geben, die die Ansprüche an das Leben in Remscheid verändern werden.

Bis 2035 werden die Anteile der Altersgruppe von 0 bis 64 an der Gesamtbevölkerung stark sinken. Die Altersgruppen 65-74 sowie 75 und älter werden das Stadtbild laut Prognose noch stärker prägen. Hinsichtlich einer alternden Gesellschaft hat Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz (SPD) einen Leitsatz: „Wir müssen das Dorf zurück in die Stadt holen. Nicht im Sinne von Provinzialität, vielmehr: die positiven sozialen Strukturen des Dorflebens auch in Stadtteilen möglich machen.“

Wie individuelle Lebenswege für Senioren aussehen können, will der Remscheider General-Anzeiger in den kommenden Wochen in der Serie „Ab in den Ruhestand“ aufzeigen. Darin geht es beispielsweise um die Frage, wann jemand ohne finanzielle Abstriche in Rente gehen darf. Wir treffen Menschen, die unter Altersarmut leiden und daher die Dienste der Tafel in Anspruch nehmen müssen.

RGA trifft Experten, damit Sie gut für die Rente vorbereitet sind

Wir stellen beliebte Beschäftigungsmöglichkeiten für Unruheständler vor und versuchen zu ergründen, was es für eine Partnerschaft bedeutet, wenn das Leben zu zweit nicht mehr mit dem morgendlichen Kuss beginnt. Welche Schwierigkeiten Frauen haben, die sich in die Rente verabschieden wollen, erklärt Remscheids Gleichberechtigungsbeauftragte, Christel Steylaers. Außerdem geben wir Ihnen zahlreiche Tipps und Ratschläge, die Sie in Ihrem Alltag ohne großen Aufwand anwenden können. Wo kann im Haushalt clever gewirtschaftet werden, um am Ende des Monats ein paar Euro mehr auf der hohen Kante zu haben?

Auch Mobilität im Alter brennt den Menschen unter den Nägeln. Wir treffen einen langjährigen Kraftfahrtsachverständigen, der uns seine besten Tipps verrät, um Mobilität im Alter zu gewährleisten. Die Ratschläge reichen vom regelmäßigen Gang zum Augenarzt bis hin zum neuen Auto mit Assistenzsystemen. Den Abschluss unserer „Ab in den Ruhestand“-Reihe bildet das Gespräch mit der Remscheider Seniorenbeirats-Vorsitzenden Elke Rühl mit der Fragestellung: „Remscheid, wie freundlich bist du zu deinen Rentnern?“

In der ersten Folge widmen wir uns dem Thema „Wer kann wann in Rente gehen?“