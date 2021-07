Zahl der Briefwähler wird zunehmen

Politik

+ © Roland Keusch Koordiniert den Einsatz von über 400 ehrenamtlichen Helfern in 54 Wahllokalen bei der Landtagswahl am kommenden Sonntag. © Roland Keusch

Koordinator Bernd Hoffmann rechnet bei Landtagswahl mit mehr als 10 200, die im Vorfeld abstimmen.

Von Frank Michalczak

Mehrere tausend Remscheider haben bereits die Möglichkeit genutzt, vor der Landtagswahl am kommenden Sonntag ihre beiden Stimmen abzugeben. Wahlkoordinator Bernd Hoffmann, bei dem am 14. Mai im Rathaus die Fäden zusammenlaufen, schätzt, dass die Zahl der Briefwähler im Vergleich zu 2012 steigen wird. Konkrete Daten will er aber nicht nennen. „Vor fünf Jahren hatten wir 10 200. Wir werden das toppen“, vermutet Hoffmann.

Rückschlüsse auf die Wahlbeteiligung seien dadurch aber nicht möglich, weil der Trend zur Briefwahl ohnehin immer stärker werde – losgelöst von der Stimmabgabe am Sonntag. 2012 verzeichnete Remscheid eine Gesamtbeteiligung von 55,1 Prozent. „Das war für eine Landtagswahl ein niedriger Wert“, blickt Hoffmann zurück. Wie es diesmal aussieht, erfahren die Besucher am nächsten Sonntag im Ämterhaus. Ab 18 Uhr können sich Interessenten ein Bild von den Ergebnissen aus Remscheid und Rade machen, die erstmals gemeinsam einen Direktkandidaten wählen. Sukzessive werden die Ergebnisse aus den einzelnen Stimmbezirken eintrudeln. „Eine Wahlparty mit Freibier ist im Ämterhaus nicht zu erwarten, sondern ein Info-Abend“, berichtet Bernd Hoffmann.

Allein in Remscheid werden 54 Wahllokale eingerichtet und weit über 400 ehrenamtliche Helfer im Einsatz sein. Zwölf zusätzliche Teams zählen die Stimmen der Briefwähler aus. Je nach Aufgabe erhalten die Helfer ein Erfrischungsgeld zwischen 40 und 60 Euro, wobei zwischen Beisitzern, Schriftführer und Wahlvorsteher unterschieden wird.

Gesamtergebnis für Remscheid und Rade wird gegen 21 Uhr erwartet

Wenn es keine schwerwiegende Panne gibt, könnte das Gesamtergebnis für Remscheid und Rade um 21 Uhr vorliegen, erklärt Hoffmann. Wahlleiter Dr. Christian Henkelmann wird das Resultat verkünden.

Vor fünf Jahren sammelte Sven Wolf (SPD) die meisten Stimmen in Remscheid. Für ihn votierten 18 794 Wähler, für Jens Nettekoven (CDU) 13 230. Bei den Parteien lag die SPD mit 37,9 Prozent vor der CDU mit 23,5 %. Grüne und FDP lagen mit 10,1 % gleichauf. Die Linke wählten 2,8 %, die Piraten 8,6 und pro NRW 4,2 %.