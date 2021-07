Das H2O zählt zu den besten Saunen Deutschlands

Premium

+ © Roland Keusch Ausgezeichnet: Dieter Gronbach, Chefprüfer des Deutschen Sauna Bundes, verlieh Christian Liese und Prof. Dr. Thomas Hoffmann fünf Sterne für die Sauna des H2O. © Roland Keusch

Deutscher Sauna Bund vergibt fünf Sterne.

Von Axel Richter

Die Sauna des H2O in Lennep darf sich weiterhin zu den besten Saunen Deutschlands zählen. Der Deutsche Sauna Bund verlieh dem Tochterunternehmen der Stadtwerke am Donnersag ein weiteres Mal sein höchstes Qualitätszeichen „Premium“. Von den deutschlandweit 2300 Saunabetrieben tragen nur 90 diesen besonderen Titel. In Nordrhein-Westfalen gibt es 17 Premium-Saunen.

Dieter Gronbach, Vizepräsident des Deutschen Sauna Bundes und Vorsitzender des Qualitätsausschusses, verlieh dem H2O die Auszeichnung für weitere drei Jahre und vergab damit erneut fünf von fünf möglichen Sternen. Das Qualitätszeichen ähnelt bewusst der Klassifizierung von Hotelbetrieben und soll den Saunagänger darüber informieren, welches Angebot in der Anlage zu erwarten ist.

Die Chefs gaben das Lob an die 100 Mitarbeiter zurück

Für die Bewertung bekam das H2O im Winter den unangekündigten Besuch eines Testers. Der prüfte die Sauna in einem sogenannten „Mystery-Check“ nach 40 Kriterien: Wie ist es um die Wasserqualität bestellt? Wie um die Sauberkeit? Wie um die Freundlichkeit des Personals? Wie um die bauliche Situation?

Das Ergebnis: Seit der ersten Prüfung 2012 „wurde das Angebot quantitativ und qualitativ erweitert und gesteigert“, erklärte Chefprüfer Dieter Gronbach. Insbesondere gefiel die „Gestaltung und das Angebot der Außensaunen im abwechslungsreichen Saunadorf, die umfangreichen Massage- und Wellnessanwendungen“ sowie das Angebot und die Servicequalität in der Gastronomie.

Christian Liese, Manager des Bade- und Saunabetriebes, gab das Lob an seine Mitarbeiter weiter. 100 Beschäftigte zählt das H2O in Lennep. Ohne ihr Engagement und ihr Herzblut sei ein solcher Standard nicht zu halten, erklärte Liese im RGA-Gespräch.

Die Auszeichnung ist für das Team zugleich Verpflichtung für die Zukunft. Denn in drei Jahren dürfte sich das H2O erneut um den Premium-Titel bewerben. „Es ist unser Ziel, im weiten Umkreis die Freizeitanlage Nummer eins zu sein“, erklärte dazu Prof. Dr. Thomas Hoffmann, Geschäftsführer der Stadtwerke Remscheid. Der Wettbewerb im Freizeitbereich hat an Schärfe zugenommen. Das H2O spielt dabei die Qualitätskarte. Ein Garten der Sinne, ein Gradierwerk stellen auf Dauer kein Alleinstellungsmerkmal dar. Die hohe Kundenzufriedenheit, die dem Team aufs Neue beschieden wurde, dagegen schon.