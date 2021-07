Im XXL-Natur-Freibad herrscht großer Andrang

Kräwi

+ © Michael Schütz Zeit für eine willkommene Abkühlung in der Wupper-Talsperre. © Michael Schütz

Freizeitanlage Kräwinklerbrücke platzte bei sommerlichen Temperaturen am langen Wochenende aus allen Nähten.

Von Antje Dahlhaus

Sommer, Sonne, endlose Blechschlangen – das lange Wochenende zeigte an der Freizeitanlage Kräwinklerbrücke erwartete Bilder. „Schon am Donnerstag war richtig viel los hier“, war Jörg Becher, Leiter des Betreiber-Teams von Arbeit Remscheid sehr zufrieden mit dem Startschuss zur Sommersaison. Auch der Freitag, der nicht für jeden Arbeitnehmer ein Brückentag war, sorgte für Besucherandrang, aber am Samstag wurden bei 30 Grad nach 14 Uhr nicht nur die Parkplätze knapp.

Auch auf den Liegewiesen wurde es zunehmend enger, neben Gästen aus Remscheid und Rade zog es auch Gäste aus Wuppertal hierher. „Wir waren schon im letzten Jahr mehrfach hier“, sagte Jan Schneider, der in Wuppertal studiert. Er war mit vier Freunden hier und schätzt vor allem „das XXL-Freibad“. Das es an Tagen wie diesen, dann schon mal ein wenig enger wird auf der Wiese, juckte ihn nicht.

Herumliegender Müll und Parkplatzmangel sorgen für Unmut

„Wenn ich jetzt auf der Hardt wäre, ist es auch voll und ich habe kein Wasser“, meinte er. Den Sprung ins gar nicht mehr so kalte Wasser wagten an diesem Tag viele, auch der Bootsverleih lief. „Wir hatten gut zu tun“, war Becher mit der Ausbeute zufrieden, auch wenn „vor allem der Kiosk an solchen Tagen zieht“.

Auch hier sah er sich mit seinem Team gut aufgestellt, verdursten musste hier niemand. In der Kräwi gilt allerdings striktes Alkoholverbot. „Das müssen sie eben auch durchsetzen“, deutete Becher an, dass nicht jeder gern sein Getränk rausrücke. Auch die Müllproblematik ärgerte die Mitarbeiter, die am Sonntagmorgen zu dritt mit der Abfallzange über Rasen und Parkplätze zogen. „Die meisten benutzen die Mülleimer“, sagte er, aber die anderen gebe es eben auch. „Wir müssen nachher eines unserer Tretboote einfangen“, schilderte er die Folgen nächtlicher Umtriebe. „Wenn sie so etwas konsequent verhindern wollen, müssten sie 24 Stunden hier sein“, zeigte er die Grenzen der personellen Ressourcen auf.

Diese Auswüchse sind für ihn und sein Team Alltag. Die Masse hatte auf der Kräwi Spaß. Außer ein paar Pflastern für aufgeschürfte Kinderknie mussten keine Blessuren behandelt werden. Parkplätze gab es schon gegen 14 Uhr nicht mehr. Blechlawinen taten sich Richtung Lüdorf und auf Rader Seite im Bereich Heidersteg auf.

Auch am Sonntagmorgen zog es früh Gäste zur Kräwi. Der Kanusportverein erwartete eine Gruppe Kinder und Jugendliche. Allerdings überzog am Vormittag ein Gewitter mit Hagelkörnern die Wupper-Talsperre.