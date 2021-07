Wo wurde dieses Fachwerk-Ensemble aufgenommen?

Historisches Foto

RGA-Rätselfoto zeigte Lüttringhausen mit Oberleitungen für die Straßenbahn. Heute suchen wir ein Fachwerkidyll unweit eines Museums.

Von Andreas Weber

Der Blick des Fotografen richtet sich von der Kreuzung Neuenhof Richtung Eisernstein. Die Lindenallee in Lüttringhausen, die auf unserem historischen Foto identifiziert werden sollte, kennt Wolfgang Birker seit 1955, seit dem Umzug von Frielinghausen. „Ich war sieben Jahre alt. Seitdem ist mir dieses Bild im Kopf, besonders die beiden Fachwerkhäuser im Vordergrund und das helle Haus in der Bildmitte, hier zweigt nach rechts die Ritterstraße ab.“

+ Autoverkehr war auf der Lindenallee vor über 60 Jahren rar. Dafür fuhr die Bahn. Strommasten und Oberleitungen zeugen davon. © RGA-Archiv

Die Lindenallee hatte Kopfsteinpflaster, Anfang der 50er-Jahre fuhr noch die Straßenbahn. Die Strommasten und Oberleitung sind auf dem Foto noch schemenhaft zu erkennen. Für Wolfgang Birker war die gesuchte Straße der Schulweg nach Lennep. „So schön war es früher in Lüttringhausen. Ich wohne aber heute noch sehr gerne hier“, schreibt Birker.

Auch Rudi Goecke wusste die Antwort und nennt Einzelheiten: „Die Tankstelle wurde später rechts neben dem Schieferhaus gebaut und von dem Ölkonzern Aral betrieben. Der Pächter war Rudi Ramme. Auf dem ehemaligen Gelände der Tankstelle wurde die Kfz-Werkstatt Rudolf Börsch errichtet. Gegenüber baute die Firma Rhewum Wohnungen für Werksangehörige.“

+ Eine belebte Verbindung zwischen Lennep und Lüttringhausen: die Lindenallee heute. © Roland Keusch

Bei Klaus Everling fallen die Namen Ramme und Mercedes-Werkstatt Börsch. Der RGA-Leser erwähnt darüber hinaus: „Hinter dem hellen Haus der Firma Tillmanns, später Prager, geht es rechts in die Ritterstraße. Die Linden, die die Straße links säumten, sorgten für den Namen.“ Vermutlich stamme das Foto aus den 1950er-Jahren, „in der man sich über verkehrsberuhigende Maßnahmen keine Gedanken machen musste“.

Im Winter mit dem Schlitten bis zur Badeanstalt gerodelt

Jochen Seidel, heute am Kremenholl beheimatet, erinnert sich: „Ich habe als Kind bis 1959 im Haus Nummer 21 bei Malermeister Taubert gewohnt. Schräg gegenüber befand sich ein Transformatorenhäuschen, von dem aus man im Winter über die Pulverstraße bis zur ehemaligen Badeanstalt am Schmittenbusch mit dem Schlitten fahren konnte.“

Helmut Schucht wartet mit weiteren Details auf: „Im Schieferhaus, das von der Seite aufgenommen wurde, hatte die Schwester von Rudolf Börsch einen kleinen Laden, ebenfalls waren dort die Büroräume der Firma Börsch, Heute hat sich dort der Aldi niedergelassen.“ Zur Bahn bemerkt Schucht: „Im Plan der Straßenbahn von 1949 fuhr die Remscheider Straßenbahn von Remscheid-Markt, Unterführung, Jägerwald, Berliner Hof, Rathaus Lüttringhausen bis Tannenhof.“ Es handelt sich um die 1929 in zwei Etappen in Betrieb genommene Strecke Lennep - Lüttringhausen. Am 31. August 1953 hatte die Strecke ihren letzten Betriebstag, teilt Heinz Jürgen Schmitz mit.

Manfred Armbrust kennt die Gegend genau. Als seine Familie im 2. Weltkrieg in Remscheid ausgebombt war, wurde sie für zwei Jahre von seinem Onkel Hermann Stockter aufgenommen, der an der Richthofenstraße eine Kluppen-Fabrik betrieb. Manfred Armbrust besuchte damals die Schule Eisernstein. Neben Tankstelle, Kfz-Werkstatt kramt Armbrust in seinem Gedächtnis das Ausflugslokal der Familie Lemmer hervor, die Gaststätte „Zum Neuenhof“, nahe der Bahn-Haltestelle Neuenhof. Früher waren links auf dem Foto im Dreieck Richthofen-, Pestalozzi- und Pulverstraße weite Felder und Äcker. „Da wurden unter anderem Kartoffeln angebaut“, erinnert sich Armbrust an beschauliche Zeiten entlang der Lindenallee.

Die richtige Lösung schickten auch Paul Hermann Ringel, Reinhold Röhrig und Christian Uibel ein.