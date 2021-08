Wuppertal blickt mit Sehnsucht aufs DOC

Outlet-Pläne

Ein „Kick"-Outlet mit Nullachtfuffzehn-Klamotten befürchten Wuppertaler Einzelhändler im Factory-Outlet-Center (FOC), das im vormaligen Gebäude der Deutschen Bahn am Bahnhof Döppersberg entstehen soll – im Gegensatz zum DOC in Lennep, das die Nase vorn hat.

Die Kaufleute trauen den Plänen ihrer Stadt nicht. Das FOC liegt weit hinter dem Outlet in Lennep zurück.

Von Axel Richter

Neid ist das falsche Wort. Es gleicht eher einer Mischung aus respektvoller Anerkennung und sehnsüchtigem Verlangen, die viele Wuppertaler gegenwärtig auf Remscheid blicken lässt. Denn die kleinere Nachbarstadt hat für ihre Outlet-Pläne mit McArthurGlen nicht nur den größeren Investor mit echten Luxusmarken gewonnen – sie hat in großer Zahl auch die eigenen Bürger auf ihrer Seite. Und: Remscheid hat im Rennen um die Outlets die Nase klar vorn.

Zwei Jahre liegt Wuppertal mit seinen Planungen für ein Factory Outlet Center (FOC) in Elberfeld hinter dem Bauvorhaben in Lennep zurück. Die Zahl nannte Michael Wenge, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK), am Donnerstagabend in der Wuppertaler Villa Media. Die Händler in Elberfeld und Barmen hatten dorthin zur Vorstellung eines Gutachtens eingeladen. Das sagt ihnen deutliche Umsatzeinbußen voraus, sollte das FOC eröffnen. Ergebnis sei eine „massive Schwächung“ vor allem von Elberfeld.

Die Kaufleute sehen damit ihre schlimmsten Befürchtungen bestätigt. Anders als in Remscheid, ist die Ablehnung deshalb groß. Zumal: „In Remscheid wurden wir von der Stadt und dem Investor von Anfang an in die Planungen miteinbezogen“, erklärte Ralf Engel, Geschäftsführer des Handelsverbandes NRW - Rheinland e.V.

In Wuppertal gab es dagegen auch diesmal keinen Dialog. Der Bauunternehmer Alexander Clees, der die ehemalige Bundesbahndirektion zum FOC umbauen will, war der Einladung der Einzelhändler ebenso wenig gefolgt wie der Wuppertaler Oberbürgermeister Andreas Mucke und dessen Kämmerer Johannes Slawig. Auch die beiden mächtigen Fraktionschefs von SPD und CDU, Klaus Jürgen Reese und Michael Müller, fehlten. Anwesend dagegen: Remscheids OB Burkhard Mast-Weisz und dessen Rechtsdezernentin Barbara Reul-Nocke.

„Mehr Mist als den Mist, den wir haben, ist für Wuppertal kein Gewinn.“

Jörg Heynkes, Villa Media

Beide verließen die Versammlung später mehr als entspannt. Hatte Frank Meyer, Beigeordneter der Stadt Wuppertal, den zweijährigen Planungsrückstand auf Remscheid doch weitgehend bestätigt. „Wir sind lange nicht so weit, wie wir sein könnten“, erklärte er. Konkret: Für das FOC, das nach jüngsten Verlautbarungen bereits Ende nächsten Jahres eröffnen soll, ist noch keine jener Behörden gehört worden, die als Träger öffentlicher Belange eine Stellungnahme abgeben müssen. Das obligatorische Verkehrsgutachten ist gerade erst im Wuppertaler Rathaus eingegangen. Und von der Deutschen Bahn, über deren Gleise am Hauptbahnhof eine Brücke zum FOC gebaut werden soll, gab es laut IHK-Geschäftsführer Wenge ein leises Schmunzeln: „Das ist nicht in einem Jahr getan.“

Zweifel hegen die Wuppertaler Geschäftsleute zudem am Markenbesatz, den der Investor ins FOC an den Döppersberg bringen will. Sind die Luxusmarken nämlich erst in Lennep – dass McArthurGlen sie mitbringt, bezweifelt in Wuppertal niemand –, dürften sie kaum mehr für Wuppertal zu erwarten sein. Sondern irgendwelche anderen.

So befürchtet der Wuppertaler Juwelier Mathias Wever ein „Kick-Outlet mit Nullachtfuffzehn-Klamotten“. Und Jörg Heynkes, Geschäftsführer der Villa Media und einer der Stellvertreter von IHK-Präsident Thomas Meyer, formulierte es so: „Mehr Mist als den Mist, den wir schon haben, ist für Wuppertal kein Gewinn.“ Da half es auch nicht, dass der Wuppertaler Beigeordnete Frank Meyer das in Lennep geplante DOC als „vereinigte Hüttenwerke“ und „Mickey Mouse“ bezeichnete. Anders als in Wuppertal entstehe in Lennep NRW-weit etwas Einzigartiges, hielt Handelsverbandschef Ralf Engel fest. „Sie werden sich noch wundern.“