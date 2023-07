Wupper-Tells haben eine ganz eigene Art

Fischsterben und Wunder der Rückkehr.

Von Renate Bernhard

Bergisches Land. Zwei Handpuppen und viele historische Bilder hat Dietmar Gaida mitgebracht, um seine unermüdliche Botschaft auf Weise rüberzubringen. Der Diplom-Ingenieur für Städtebau und Regionalplanung engagiert sich seit Jahrzehnten für die Bewahrung der Natur. Als zertifizierter Wupper-Tell – das sind Erlebnisführer für den Naturraum der Wupperberge zwischen Remscheid und Solingen – findet er nun in kleinen Dialogen einen Ausdruck als Puppenspieler.

Seine Wanderführung zur Umweltgeschichte des wilden Tals der Wupper startet am Müngstener Brückenpark in Richtung Burg, geht durch das romantische Tal vorbei an den Zwergsklippen und am Ende über die Schwebefähre zurück. Dabei erzählt Gaida von Autobahnplänen, die abgewehrt werden konnten und von der Rettung der imposanten Müngstener Brücke. Um die Jahrtausendwende dem Verfall preisgegeben, sollte sie durch eine Betonbrücke ersetzt werden.

Heute ist die sanierte Müngstener Brücke eine touristische Attraktion. Steiger erklimmen sie in Scharen, bald könnte das Bauwerk den begehrten Unesco-Welterbestatus erhalten. Dafür setzen sich die drei bergischen Städte und die Deutsche Bahn ein.

Auch die Natur konnte, zumindest teilweise, wieder aufleben. Erstaunlich, nachdem im 19. Jahrhundert alle Wälder abgeholzt waren und die Industrie mehr als ein Jahrhundert lang giftige Abfälle ungeklärt in die Wupper ableitete, darunter jede Menge Schwermetalle. Bis der Fluss 1913 für tot erklärt wurde.

Die Sage von den Wupperzwergen

Am Tiefpunkt der Zerstörung, so lässt es Gaida seine Puppen erzählen, suchte der schon ausgestorbene Eisvogel die Hilfe der sagenhaften Wupperzwerge. Diese schlichen sich dann in die Träume der Menschen, ermutigten sie zum Bilden von Bürgerinitiativen und zum Schreiben von Petitionen. Es brauchte weitere Jahrzehnte und enorme Mühen bei der Wiederbelebung.

Und heute? Jagt der blaue Eisvogel mit 60 Stundenkilo-metern wieder pfeilschnell über den flachen Stillwasserzonen. Der Feuersalamander droht jedoch auszusterben.