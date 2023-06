Wupper: Das trockene Wetter hat Folgen

Wupperverband: Wie viel Regen im Mai 2023 im Bergischen gefallen ist - und warum das am Pegel der Wupper trotzdem kaum zu spüren ist.

Remscheid. Der Mai im Bergischen war recht trocken und machte in der zweiten Monatshälfte seinem Beinamen „Wonnemonat“ alle Ehre, so der Wupperverband. Es fielen rund 20 Liter Regen pro Quadratmeter weniger als im Durchschnitt. Ab dem 17. Mai gab es im Mai überhaupt keinen Niederschlag. Das ergaben die Messungen des Wupperverbandes. Ohne Hilfe aus den Talsperren läge der Pegel der Wupper derzeit deutlich niedriger als gewohnt.

Auf der Kläranlage Buchenhofen in Wuppertal lag die Regenmenge bei 53 Litern, im Durchschnitt fielen 78 Liter. Einen sehr nassen Tag gab es am 9. Mai an der Bever-Talsperre mit 31 Litern.

Die Trockenphase setzte sich bisher auch im Juni fort. Das hat Folgen für die Wupper - und damit auch für viele Menschen in Solingen. In den ersten 14 Tagen des Monats Juni fielen nur vier Liter Regen an den Messstellen Bever-Talsperre und Lindscheid/Große Dhünntalsperre. Entsprechend ist der Pegelstand der Wupper derzeit niedrig.

Der Wupperverband leistet mit den Talsperren Niedrigwasser-Aufhöhung, allen voran mit der Wupper-Talsperre. Zurzeit werden aus der Wuppertalsperre rund 2000 Liter pro Sekunde an die Wupper abgeben. Das ist doppelt soviel, wie der Talsperre momentan natürlich zufließen. Mit dem Talsperrenwasser wird am Referenzpegel in Wuppertal die Mindestwasserführung von 3500 Litern pro Sekunde gewährleistet und somit das Ökosystem Wupper unterstützt.

Ohne die Wasserabgabe aus der Talsperre läge also auch der Pegel der Wupper in Remscheid deutlich niedriger. Der Stauinhalt der Wuppertalsperre liegt derzeit mit 21 Millionen Kubikmetern bei rund 86 Prozent.