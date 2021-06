Auf der Wunschliste für den City-Umbau steht mehr Grün

Alleestraße

Planer nahm Ideen für den Umbau der Innenstadt entgegen. 2019 werden Zugänge zur Allee hergerichtet.

Von Frank Michalczak

Die Remscheider können 2019 beobachten, wie sich fünf Seitenarme der Allee verändern. Es geht um die Alte Bismarck-, Wiedenhof-, Mandt-, Scharff- und Fastenrathstraße. Ideen sammelt dazu Jonas Reimann vom Büro Stadt und Handel mit Sitz in Dortmund. Der Innenstadtmanager stand dazu zuletzt beim „Tag der Städtebauförderung“ bereit und zieht eine positive Bilanz. „Es haben sich viele Interessenten beteiligt. Wir geben ihre Anregungen an die Stadtplaner weiter“, erklärt er mit Blick auf die Gespräche, die er am Samstag in seinem Büro, Markt 13, führte.

Ganz oben auf der Wunschliste der Remscheider steht mehr Grün, womit die Aufenthaltsqualität auf den Seitenstraßen verbessert werden soll. „Bäume leisten zudem einen Beitrag für das Stadtklima. Wir schlagen somit zwei Fliegen mit einer Klappe“, erklärt Reimann, der sich bei den Bürgerkontakten auch mit dem Thema Radfahren auseinandersetzte. Bei der Umgestaltung der Straßen sollte auch an die Belange der Radler gedacht werden. Denkbar sei es, für die Drahtesel in den Straßenzügen Ständer aufzustellen.

Breiten Raum habe bei den Gesprächen die Alte Bismarckstraße eingenommen. Gewerbetreibende, Gastwirte und Anwohner setzen hier Impulse – unter anderem starteten sie am Samstag ihr Viertelfest. „Wir werden uns darüber Gedanken machen müssen, wie wir die Außengastronomie stärken können“, erläutert Reimann mit Blick auf ein „strittiges Thema“. Dabei stehe die Frage im Raum, ob in der schönen Jahreszeit einzelne Parkplätze wegfallen könnten, um den Besuchern der Gaststätten mehr Platz unter freiem Himmel einzuräumen. Reimann spricht in diesem Zusammenhang von einer „temporären Lösung“. „Wir leben hier ja nicht in einer mediterranen Zone. Im Herbst sollte man zu den ursprünglichen Parkregelungen zurückkehren.“

Einen regelrechten Schub könnte die Alte Bismarckstraße durch das neue Kino am Hauptbahnhof erfahren, das Ende des Jahres öffnen soll. Eine Voraussetzung gebe es aber: Die auswärtigen Gäste müssten erkennen, dass hier etwas los ist. „Zum Beispiel, indem wir Beleuchtung gezielt einsetzen“, nennt Reimann ein Beispiel. Rund 1,3 Millionen Euro stehen für Modernisierungen der fünf Seitenarme bereit, die 2019 umgesetzt werden sollen.

Stachelhausen: Neuer Platz an der Kraftstation

Ein paar hundert Meter entfernt, in Stachelhausen, wird es 2019 ebenfalls eine Veränderung geben. Das ehemalige Straßenbahndepot, das zwischenzeitlich als Zulassungsstelle diente, wird abgerissen. An seine Stelle tritt unterhalb der Kraftstation ein Quartierplatz – mit Spiel- und Sportmöglichkeiten. Dafür sammelt das Fachbüro Stadtkinder Anregungen, wie Geschäftsführer Peter Apel ankündigt. „Wir gehen in mehreren Schritten vor. Zunächst wollen wir noch einmal die lange Geschichte des Gebäudes in Erinnerung rufen – und laden vor dem Abriss zur Besichtigung ein.“ Danach sei zunächst ein Treffen mit Vertretern von Stadtteilinitiativen, Jugendrat und Sportvereinen angesagt, bei dem erste Ideen notiert werden sollen. „Die Fragestellung lautet, was sie auf dem Platz anbieten können“, erklärt Apel.

KONTAKT INNENSTADT-UMBAU Anregungen nimmt Jonas Reimann im Haus Markt 13 entgegen, Tel. 4 644 890. HONSBERG/STACHELHAUSEN Zuständig für die Modernisierungsschritte in den Stadtteilen ist das Büro Stadtkinder, Tel. 209 12 77.

Zudem sollen seine Gesprächspartner bei ihren Mitstreitern die Werbetrommel rühren, an Workshops teilzunehmen. Drei Ideenbörsen seien nach den Ferien vorgesehen. 735 000 Euro stehen für die Gestaltung des Platzes zur Verfügung. Interessierte Planungsbüros können sich demnächst an einer Ausschreibung beteiligen. Diese wird um die Anregungen und Ideen der Stachelhauser und Honsberger ergänzt. „Denn es soll kein Platz werden, den es auch in Berchtesgarden oder sonstwo gibt“, unterstreicht Apel das Alleinstellungsmerkmal, das Stachelhausen mit dem neuen Platz erhalten soll.