Wunsch: Ein Spielplatz für das Rathaus

© Michael Schütz Hier, hinter dem Lüttringhauser Rathaus, könnte einer der neuen Spielplätze entstehen.

Lüttringhausen hat nur eine schöne Anlage.

280 Jahre würden vergehen. Dann hätte die Stadt Remscheid alle ihre 150 Spiel- und Bolzplätze wenigstens einmal grundsaniert. Für den rascheren Aufbau neuer Spielgeräte reicht das Geld nicht. SPD, FDP, Grüne und Wählergemeinschaft WiR fordern die Stadt deshalb zum Handeln auf. Sie soll sich auf die Plätze konzentrieren, die tatsächlich von Kindern besucht werden. Und die übrigen schließen.

In Lüttringhausen quittierten die Politiker den Vorschlag jetzt mit Achselzucken. Eigentlich, so die übereinstimmende Meinung in der Bezirksvertretung, seien doch längst die meisten Spielplätze im Stadtteil aufgegeben.

Noch gut erinnerten sich die Stadtteilpolitiker an den Spielplatz am Albert-Tillmanns-Weg. An der alten Badeanstalt gab es einen und einen am Anstaltswäldchen. Heute erinnern allenfalls noch ein paar traurige Reste daran, dass dort einst Kinder spielten. Immerhin: Eine schöne Anlage hat der Stadtteil zu bieten. Im Grüngürtel von Klausen gibt es gleich mehrere Spielmöglichkeiten. Doch das sei zu wenig, merkte Jürgen Heuser (SPD) in der Bezirksvertretung an und brachte eine Forderung zurück in die Politik, die er schon bei der großen RGA-Stadtteilserie im Sommer vergangenen Jahres erhoben hatte. „Wir brauchen einen Platz im Ortskern, an dem Familien Zeit verbringen können.“ Für sie liege Klausen zu weit weg, erklärte Heuser. Und der Weg dorthin sei nicht ungefährlich. „Acht- oder neunjährige Kinder kann man da alleine nicht hinschicken.“

Der Kämmerer möge ein bisschen Geld locker machen

Eine zaghafte Hoffnung äußerte der Lüttringhauser deshalb in Richtung Remscheider Rathaus. Vielleicht lasse sich ja wie zuvor für die Rathaus-Sanierung em Dorp ein bisschen Geld locker machen für einen neuen Spielplatz. Heuser sähe den gern an besagtem Rathaus.

Im Remscheider Rathaus wiederum tagt gegenwärtig eine Arbeitsgruppe. Sie soll beraten, welche Spielplätze mangels Besucherzahlen künftig wegfallen können, um jene mit vielen Besuchern zu sichern und zu erhalten.