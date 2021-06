IHK-Präsident: „Das würde ein nie gekanntes Chaos bedeuten“

Interview der Woche

+ © Roland Keusch Thomas Meyer (63) steht an der Spitze der Remscheider TKM-Group. Das Unternehmen fertigt im In- und Ausland und vertreibt Maschinenmesser. Meyer warnt deshalb vor Abschottung und Nationalismus. © Roland Keusch

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Axel Richter schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Axel Richter schließen

Thomas Meyer warnt vor einem ungeregelten Brexit, dem Scheitern des Gleisdreiecks und Populisten in der Politik.

Von Axel Richter

Herr Meyer, bisher kannten die Unternehmen im Bergischen Land nur eine Richtung: Die Konjunkturkurve zeigte nach oben. Folgt auf den Boom nun der Abschwung?

Thomas Meyer: Die tatsächliche Lage ist nach wie vor gut. Das Gefühl ist pessimistischer geworden. Das hat mit der isolationistischen Politik der USA zu tun, mit dem Handelsstreit zwischen den USA und China. Und nicht zuletzt mit dem Brexit. Wir sollten aber aufpassen, dass wir nicht alles kaputtreden. Es geht uns gut.

Stichwort Brexit: Europa bleibt hart gegenüber Großbritannien. Rechnen Sie noch mit einem geordneten Austritt?

Meyer: Derzeit spricht leider viel für einen ungeregelten Brexit mit chaotischen Folgen. Nur ein Beispiel: Großbritannien importiert ein Großteil seiner Medikamente aus Europa. Das heißt, die Apotheken werden in kürzester Zeit leergekauft sein. Frau May sollte dem britischen Volk deshalb einen Gefallen tun und den Antrag auf Kündigung der Mitgliedschaft zurückziehen. Danach lässt sich ein zweites Referendum vorbereiten, indem man die Menschen mit zutreffenden Informationen versorgt und nicht wie seinerzeit mit falschen Behauptungen.

Mit welchen Folgen rechnen Sie für die Wirtschaft?

Meyer: Unsere Wirtschaft ist globalisiert. Auch unsere Wertschöpfungsketten. Das heißt, dass ein Produkt zum Beispiel im ersten Arbeitsschritt in Deutschland gefertigt wird. Der zweite Arbeitsschritt folgt in Großbritannien, der dritte in Holland und so weiter. Bei der Erhebung von Ein- und Ausfuhrbestimmungen sowie Zöllen werden diese Wertschöpfungsketten zerrissen. Das würde ein nie gekanntes Chaos bedeuten und Unternehmen und Arbeitsplätze jenseits und diesseits des Kanals gefährden.

Was heißt das für das Bergische Land?

Meyer: 45 Prozent aller Industriegüter, die in Nordrhein-Westfalen produziert werden, gehen in den Export. Das gilt insbesondere für Remscheid. Wir haben einen hohen Industrieanteil in Remscheid, die Werkzeugindustrie ist vom Export abhängig. Das gilt übrigens weniger für Solingen. Die Solinger Wirtschaft ist stärker durch die Besteckindustrie und auch durch einen größeren Anteil kleinerer Unternehmen geprägt, die weniger am Export hängen.

Wie sollte die deutsche beziehungsweise europäische Politik reagieren?

Meyer: Wir brauchen frei zugängliche Märkte und keinen Isolationismus. Egal, ob es zum Brexit kommt oder nicht, muss die Politik deshalb für neue Handelsabkommen beziehungsweise Freihandelszonen sorgen. Gerade wurde eines mit Japan abgeschlossen. Das eröffnet uns neue Chancen.

Und wo liegen Ihrer Meinung nach die größten Risiken für die Wirtschaft?

Meyer: Die größten Risiken liegen darin, dass die Auslandsmärkte weiter an Dynamik verlieren. Der Protektionismus der USA und die internationalen handelspolitischen Konflikte sorgen für Unsicherheit. Und dann ist da noch der Fachkräftemangel. Zu Beginn meiner Amtszeit 2013 beschrieben 20 Prozent der Unternehmen den fehlenden Nachwuchs als größtes Problem. Heute sind es 60 Prozent.

Gute Mitarbeiter bekommt man mit guten Löhnen, sagen die Gewerkschaften. Wie stehen Sie zu den aktuellen Forderungen der IG Metall nach sechs Prozent mehr Lohn?

Meyer: Ich bin dafür, dass die Mitarbeiter an der Entwicklung ihres Unternehmens partizipieren. Aber die Konjunktur unterliegt Schwankungen. Sechs Prozent oder viereinhalb Prozent mehr, die am Ende in den Verhandlungen herauskommen mögen, sorgen für dauerhaft höhere Produktionskosten. Ich bin für Flexibilität. Danach zahlt der Unternehmer mehr, wenn es dem Unternehmen gut geht. Geht es ihm schlecht, zahlt er weniger. Wir haben im Bergischen Land in den zurückliegenden Jahren die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Stellen von 190 000 auf 220 000 erhöht. Wir sollten in den laufenden Tarifverhandlungen darauf acht geben, dass wir die Erfolge, die wir gemeinsam erarbeitet haben, nicht riskieren, indem wir die Lohnkosten zu weit nach oben treiben.

In Remscheid beklagen die Unternehmen das Fehlen von Erweiterungsflächen. Wie verfolgen Sie eigentlich die aktuelle Diskussion um das Gleisdreieck in Bergisch Born?

Meyer: Die Politiker stehen in der Verantwortung, den Unternehmen rechtzeitig Gewerbeflächen zur Verfügung zu stellen. Es sind diesbezüglich in Remscheid zurückliegend viele Fehler gemacht worden. Viele Unternehmen sind deshalb abgewandert. Jetzt endlich kann ein neues Gebiet entwickelt werden. Wer jetzt dieses zarte Pflänzchen zertritt, beschädigt den Wirtschaftsstandort erheblich.

Nun tritt ausgerechnet die CDU, die sich als Fürsprecher der Wirtschaft versteht, auf die Bremse. Sie fordert eine Umgehungsstraße, davor soll es kein Gewerbe geben.

Meyer: Ja. Ich habe dafür kein Verständnis. Und ich sage der Wirtschaftspartei CDU: Wenn sie aus Wahlkampfgründen das Gleisdreieck zu verhindern versucht, dann wird ihr das nicht gut bekommen.

Auf dem Neujahrsempfang der IHK haben Sie deutlich Position gegenüber den politischen Rändern bezogen.

Meyer: Ja, und zwar ganz bewusst. Wir mögen die demokratischen Parteien für ihre Politik an dieser oder jener Stelle zu Recht kritisieren. Das darf aber nicht dazu führen, dass Parteien gewählt werden und in unsere Parlamente einziehen, die unser Grundgesetz mit Füßen treten. Dabei ist es mir egal, ob die links oder rechts stehen. Wer Frieden, Freiheit und Rechtssicherheit in Frage stellt, der darf in unserem Land

ZUR PERSON THOMAS MEYER Der Unternehmer ist 63 Jahre alt und seit 1993 geschäftsführender Gesellschafter der TKM-Gruppe in Remscheid. Seit 2013 steht er als Präsident an der Spitze der Bergischen Industrie- und Handelskammer, seit 2018 ist er zudem Präsident der IHK NRW. Meyer wohnt in Solingen, ist verheiratet und hat eine erwachsene Tochter. UNTERNEHMEN TKM (The Knife Manufacturers) fertigt und vertreibt Maschinenmesser, Sägen und Rakel für die Holz-, Metall- und Verpackungsindustrie. Das Unternehmen beschäftigt im In- und Ausland 850 Mitarbeiter.

keine Wählerstimmen erhalten. Denn er will unsere pluralistische Demokratie beseitigen. Und die ist, bei allem, was es daran auszusetzen sein mag, die beste aller Staats- und Regierungsformen, die es gibt.

Was unternehmen Sie gegen die Populisten?

Meyer: Wir müssen die Menschen über die wahren Absichten dieser Leute aufklären. Und zwar jetzt. Wenn sie erst an der Macht sind, ist es dafür zu spät.