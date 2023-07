Die neue Brücke rollt an ihren Platz

Wülflingstraße

Noch ist sie nicht an ihrem Platz: Die neue Eisenbahnbrücke rollt zu ihrem Platz.

Die alte ist weg, die neue kommt an: Die Eisenbahnbrücke in der Wülflingstraße wird an diesem Freitag in Stellung gebracht.

Remscheid. Für Schaulustige wird es heute spannend: Die neue Eisenbahnbrücke in der Wülflingstraße wird an ihren Platz geschoben. Aktuell rollt sie langsam über einen sogenannten Hydraulikstempel an ihren Platz im Gleisbett.

Das Gewicht, dass da gerade verschoben wird liegt bei 1800 Tonnen. Sobald die Brücke an ihrem Platz angekommen ist, wird das Bauwerk noch 1,9 Meter abgesenkt. So soll sie die Höhe der Bahntrasse erreichen.

Im Anschluss müssen noch Betonverfüllarbeiten vorgenommen werden. Ab kommenden Donnerstag sollen die Gleisbauarbeiten starten.

Die Stadt Remscheid hat am Freitagmorgen mitgeteilt, dass die Sperrungen rund um Schlachthof- und Wülflingstraße aufgrund der Erneuerung der beiden Eisenbahnbrücken verlängert werden.