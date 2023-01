Das teilt der Ticketanbieter www.remscheid-live.de mit. Betroffen ist das Theaterstück „Auszeit“ am heutigen Freitag, 27. Januar, und am Samstag, 28. Januar, je um 19.30 Uhr. Das Gleiche gilt für „Robin Hood“ am Sonntag, 29. Januar, 16, und am Montag, 30. Januar, 10 Uhr. -mes-