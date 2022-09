WTT gönnt den Gästen eine „Auszeit“

Remscheid. Die Vögel zwitschern vergnügt, die Bierflaschen ploppen, und die drei Freunde Leo (Thomas Ritzinger), Arthur (Björn Lenz) und Felix (Björn Lukas) genießen das Männerwochenende beim Angeln im Wald. Fast auch in Stille - wäre da nicht Leos Handy. Mit seinem lautstarken Gezeter am Telefon durchbricht er immer wieder die entspannte Stimmung seiner Freunde. Bis die einen Entschluss fassen: „Wir machen es so wie damals in Griechenland!“ Licht aus, Radau und Gerangel, Spot an: Leo sitzt geknebelt und gefesselt auf einem Baumstamm, während die anderen betrunken über Marinade philosophieren. Doch Leo macht plötzlich komische Geräusche - und kippt um. Die Freunde eilen ihm zu Hilfe, befreien ihn: „Sag doch was!“ - „Ihr Arschgeigen“, antwortet der, und fordert erst mal Flüssiges. „Ich muss euch danke sagen“, sagt Leo überraschend. „Wann habe ich das letzte Mal einfach dagesessen, bewegungslos und stumm?“ In der „Nabelschnur des Schweigens“ sei ihm auch eine Idee für ein neues Produkt gekommen: der „Arretator“ für die tausend anderen Menschen wie ihn, die auch nur so durch den Tag hetzen.