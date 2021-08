Das Wort „Papa“ kommt ihm nicht über die Lippen

Familienzeit

RGA-Online-Redakteur Gunnar Freudenberg erzählt vom Alltag mit seinem 17 Monate alten Sohn Hannes.

Kinder eignen sich nach und nach die Sprache an, die sie in ihrer Umgebung mitbekommen. Sie tun dies aus ihren täglichen Erfahrungen heraus – aus dem, was sie hören, sehen, fühlen und tun. Und irgendwann beginnen Kinder damit, das, was sie sehen, hören oder tun, auch zu benennen. Hannes ist gerade mittendrin in solch einer Phase. Sein Wortschatz wächst täglich. Allerdings lässt seine Artikulation manchmal noch ein wenig Interpretationsspielraum zu. „Oga“ heißt bei ihm Auge, „Faba“ bedeutet Fußball und „Nej“ mit Kopfschütteln ist ein – zurzeit extrem häufig benutztes – Nein. Alles noch relativ einfach zu entschlüsseln. Schwieriger wird es, wenn Wörter mehrere Bedeutungen haben können. Mit „Wawa“, im Sinne von „Wauwau“ kann ein Hund gemeint sein. Ohne Vierbeiner in der Nähe dagegen meistens Wasser. Fast immer möchte Hannes mehr ausdrücken, als das bloße Wort besagt: So kann „Wawa“ je nach Situation bedeuten, dass er sich die Hände waschen will. Dass er Wasser trinken will. Oder aber, dass der Trinkbecher mit dem Wasser weg ist.

Und dann gibt es da auch noch sein allgemeingültiges „Da! Da! Da!“, wenn er gerade irgendetwas entdeckt hat, gemacht hat oder noch machen will. Das führt dann oft zu Dialogen wie beim Traumschiff, wo auch immer noch einmal alles laut wiederholt wird, damit es jeder versteht. „Ach, du möchtest auf den Arm, Hannes?!“– Nej! „Soll der Papa Seifenblasen machen, Hannes?!“ – Nej! „Willst du eine Banane essen, Hannes?!“ – Da! Da! Da!

Mit einem Wort tut sich Hannes übrigens besonders schwer. „Papa“ kommt ihm nicht über die Lippen. Dabei haben wir doch so ein inniges Verhältnis. Wenigstens hat er sich einen schönen Kosenamen für mich überlegt. Ich teile ihn mir mit meiner Frau. Für Hannes bin ich einfach: Mama.