Workshops und Veganes: Das bietet das 3. Yoga-Festival

Fans sollten sich den 9. und 10. September schon mal vormerken.

Remscheid. Yoga trainiert nicht nur das Gleichgewicht und die Tiefenmuskulatur – es ist auch ein Sport für den Geist. Und das Schöne: Selbst Schwangere oder Senioren können Asanas ausführen. Dabei gibt es zig Varianten. Wo gibt es in Remscheid Lehrer und Studios? Welche Variante wäre für mich am besten geeignet? Und welche neuen Trends gibt es? All das beantwortet das 3. Yoga-Festival der Stadt Remscheid am Samstag und Sonntag, 9. und 10. September, jeweils ab 9 Uhr. Der Ort steht noch nicht fest – die Stadt gibt ihn demnächst bekannt, wie sie auf RGA-Nachfrage erklärt. Das Festival steht dieses Jahr unter dem Motto „Mögen alle Wesen Glück und Harmonie erfahren“ und bietet nicht nur Yoga, sondern auch Meditationen und Klangreisen, gemeinsames Mantra-Singen und Tanz. Am besten jetzt schon im Kalender eintragen. Wir geben einen kleinen Überblick.

Mitzubringen: Bitte eigene Matten und Hilfsmittel – Blöcke, Gurt, Decke – mitbringen. Es wird keinen Verleih geben, nur die Möglichkeit, diese bei den Ausstellern zu kaufen. In den Workshopbeschreibungen gibt es Hinweise, ob Zubehör benötigt wird.

Anmeldung: Eine Voranmeldung für die Workshops ist nicht nötig. Daher gilt: „first come, first on the mat!“

Raumverteilung: Es soll eine große Sporthalle, eine Normalsporthalle, einen Gymnastikraum und eine kleinere Sporthalle sowie einen Außenbereich geben.

Trainerinnen und Trainer: Folgende Dozenten machen mit und präsentieren in Workshops verschiedene Arten von Yoga: Anke Lindemann, Bea Schulze-Landau, Christiane Seipp, Claudia Hinzmann, Claudia Zentis, Holger Marx, Jennifer Geißler, Julia Martinez-Fuentes, Katharina Durmus, Magdalena Salvato, Maik de Groote und Torsten Pabst, Manfred und Ursula Orlikowski, Marie Faber, Melanie Schmidt, Mila Siebert, Petra Dellweg, Sandra Golob.

Vereine: Neben den Yogatrainerinnen und -trainern machen auch Vereine mit: die LTG, der RSV, der HTV, der RTB und TV „Frisch Auf“ Lennep.

Messe: Die Messestände bieten unter anderem gesundes Soul Food, auch vegan. Es gibt handgefertigte Kunst und nachhaltig produzierte Kleidung. Dabei sind unter anderem Bodynova, Fancy Foods, Yogavielfalt, der Lifestyleconceptstore by Tanja Steinat und „Aus dem Kopf aufs Papier“ mit Jessica Vielva.

Mehr Informationen: Gibt es auf der städtischen Internetseite über den Menüpunkt „Menschen-Soziales“, dann „Freizeit-Sport“ und Sportveranstaltungen“:

www.remscheid.de