Wolf Haumann talkt mit TV-Legende

Im Rotationstheater wird am 21. April die Reihe „Der mit dem Wolf spricht“ fortgesetzt.

Remscheid. Eine Fernsehlegende ist am Freitag, 21. April, zu Gast im Lenneper Rotationstheater: Schauspieler und Moderator Max Schautzer gibt sich die Ehre – bei der fünften Ausgabe der Talkshow „Der mit dem Wolf spricht“. Ab 20 Uhr sind vielfältige Einblicke in die Welt früherer TV-Shows zu erwarten, die der gebürtige Österreicher im Laufe der Jahrzehnte präsentierte. „Unter anderem mit Petra Schürmann und Dagmar Berghoff an seiner Seite“, berichtet Wolf Haumann, der durch den Abend führen wird.

+ Max Schautzer ist der Stargast in Lennep. © Henning Kaiser

Setzte er bislang auf regional bekannte Talkpartner, so hat er diesmal einen Prominenten zu Gast, der unter anderem mit der erfolgreichen TV-Reihe „Pleiten, Pech und Pannen“ dem Publikum in Erinnerung geblieben ist. Den Kontakt zu ihm stellte er über die Agentur des Künstlers her, berichtet Wolf Haumann. „Ich war ganz überrascht, dass bereits nach zwei Tagen seine Zusage kam.“ So kann sich das Lenneper Publikum auf höchst unterhaltsame Stunden freuen, schließlich hat sich Wolf Haumann längst als charmanter Gastgeber einen Namen gemacht.

Zwischendurch ist auch für Musik gesorgt: Bianca Rosa Klever interpretiert Top-Hits der 70er, 80er und 90er Jahre, Musicalmelodien bringt Jennifer Budek mit. Und auch Saxofonist Dirk Trümmelmeyer ist mit von der Partie. Wer möchte, kann sich bereits um 19 Uhr an der Bar des Theaters stärken, die auch nach der Talkshow geöffnet bleibt. Und wie üblich wird jeder Gast von Wolf Haumann und David Schmidt vom Rotationstheater persönlich begrüßt – zu einem Abend, der ganz im Zeichen der deutschen Fernsehgeschichte stehen wird. „Er hat ja sogar noch die großen Stars der 50er Jahre kennengelernt, Vico Torriani zum Beispiel“, freut sich Wolf Haumann auf die Erinnerungen seines Gastes.

Karten kosten 27,50 Euro. Erhältlich sind sie unter anderem im Rotationstheater, bei Gottlieb Schmidt oder online.

