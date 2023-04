Wolf Haumann talkt wieder - mit neuem Konzept

„Der mit dem Wolf spricht“ startet mit Max Schautzer - hier gibt es den Termin.

Von Peter Klohs

Remscheid. Das Motto bleibt gleich, doch es wird Änderungen geben: Wenn Wolf Haumann zur fünften Ausgabe seiner Talkshow „Der mit dem Wolf spricht“ bittet, wird das Konzept im Lenneper Rotationstheater etwas anders sein.

Mit dabei ist am 21. April ein „richtig prominenter Gast“: Max Schautzer.

„Bei den vier Talkshows vor der aktuellen haben wir immer vier prominente Gäste aus Remscheid oder der direkten Umgebung eingeladen“, sagt der Talkmaster Wolf Haumann. „Diesmal wollten wir uns auf einen Gast konzentrieren und ihn und sein Leben ausgiebig vorstellen. Da ist mir Max Schautzer, inzwischen 82-jähriger österreichischer Moderator von zahlreichen Fernsehshows, eingefallen.“

Zu Haumanns großer Freude kam die Antwort von Schautzers Agentur nach nur zwei Tagen und lautete schlicht: „Ja, wir sind interessiert.“ Haumann und Schautzer tauschten sich des Weiteren über das Telefon aus.

Wie ist der Plan für den Abend mit Max Schautzer?

Schautzers Biografie liegt Haumann vor. „Es wird mir eine Freude sein, sein Leben vor dem hoffentlich zahlreich erscheinenden Publikum aufzublättern“, sagt der Gastgeber. Geplant sind wie gewohnt drei Talkrunden mit dem prominenten Gast, jede rund 20 Minuten lang.

Nicht ändern werden sich die musikalischen Gäste, die die Talkshow durch ihre Darbietungen anreichern: Sängerin Bianca Rosa Klever, Saxofonist Dirk Trümmelmeyer und die Musical-Darstellerin Jennifer Budek – allesamt Künstler aus Remscheid.

Der Einlass im Rotationstheater in Lennep zur Talkshow am Freitagabend wird ab 19 Uhr erfolgen. Die Tickets sind zum Preis von 25 Euro plus Vorverkaufsgebühren direkt am Rotationstheater, bei Gottlieb Schmidt auf der Alleestraße und beim Reisebüro Hallen in Lüttringhausen erhältlich – oder auch online beim RGA: termine.rga.de