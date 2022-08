Wohnkosten: Remscheid ist günstig für Singles

Das zeigt eine Studie eines Online-Immobilienportals. Demnach gehört Remscheid nicht nur zu den gerade mal 23 von 80 Städten mit mehr als 100.000, in denen Einpersonenhaushalte weniger als 25 Prozent ihres Haushaltseinkommens für die Kaltmiete ausgeben müssen, mit 14 Prozent befindet sich die Werkzeugstadt sogar am unteren Ende der Skala. Zusammen unter anderen mit Hagen und Bremerhaven, noch günstiger wohnen kann man nur in Chemnitz (13 Prozent) und Salzgitter (11).