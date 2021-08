Was am Wochenende in Remscheid wichtig wird

1 Am Sonntag kann in der Remscheider Innenstadt gestöbert und eingekauft werden. Die Geschäfte öffnen ihre Türen von 13 bis 18 Uhr. Für Rahmenprogramm sorgt die Marktschreier-Gilde, die auch schon heute an der Alleestraße steht. Aal-Ole, Wurst-Achim, Nudel-Dieter, Milka-Micha und viele andere bringen lautstark tütenweise Lebensmittel an die Kunden. Zusätzlich locken verschiedene Ess- und Verkaufsstände. Für die kleinen Besucher steht ein Kinderkarussell bereit.

2 Die SPD lädt am Sonntag um 13.30 Uhr in den Neuen Lindenhof an der Honsberger Straße 38 ein. Über das Thema „Arm, alt, weiblich? Nein: Altersarmut von Frauen verhindern!“ wird mit der Bundestagsabgeordneten Elke Ferner gesprochen.

3 Der Soroptimist Club Remscheid lädt am Sonntag zum Theater in die Klosterkirche ein. Ab 17 Uhr wird „Ein Gespräch im Hause Stein über den abwesenden Herrn von Goethe“gezeigt. Eintritt: 15 Euro.